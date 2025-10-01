Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Суд арестовал третьего участника дела о продаже суррогата в Ленобласти
В Петербурге арестован третий участник дела о продаже суррогата в Ленобласти
Третий представитель фирмы из Ленобласти взят под стражу по обвинению в реализации опасного спиртосодержащего суррогата, приведшего к смертельным отравлениям.
Октябрьский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для третьего подозреваемого по делу о продаже суррогатного алкоголя, сообщила пресс-служба пркуратуры Ленинградской области в Telegram.
Фигурантом стал 51-летний житель Ленинградской области, связанный со складской компанией, продукция которой, по данным следствия, стала причиной массовых отравлений с летальным исходом.
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте фигуранта.
Ранее в среду в Петербурге суд заключил под стражу обвиняемого в продаже спиртосодержащей продукции, приведшей к массовым смертельным отравлениям в Ленобласти.
Накануне прокуратура инициировала масштабные проверки пяти складов временного хранения алкоголя.
Правоохранители ранее выявили кустарное производство суррогатного алкоголя в регионе.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, гибель людей от суррогатного спиртного в Ленинградской области стала из ряда вон выходящей трагедией, которая привлечет дополнительное внимание к проблеме.
Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек.