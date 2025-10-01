Суд арестовал третьего участника дела о продаже суррогата в Ленобласти

В Петербурге арестован третий участник дела о продаже суррогата в Ленобласти

Tекст: Евгения Караваева

Октябрьский суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для третьего подозреваемого по делу о продаже суррогатного алкоголя, сообщила пресс-служба пркуратуры Ленинградской области в Telegram.

Фигурантом стал 51-летний житель Ленинградской области, связанный со складской компанией, продукция которой, по данным следствия, стала причиной массовых отравлений с летальным исходом.

В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте фигуранта.

Ранее в среду в Петербурге суд заключил под стражу обвиняемого в продаже спиртосодержащей продукции, приведшей к массовым смертельным отравлениям в Ленобласти.

Накануне прокуратура инициировала масштабные проверки пяти складов временного хранения алкоголя.

Правоохранители ранее выявили кустарное производство суррогатного алкоголя в регионе.