Суд арестовал продавца спиртосодержащей продукции в Ленобласти

Суд арестовал продавца спиртосодержащей продукции после гибели людей в Ленобласти

Tекст: Мария Иванова

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу представителя складской фирмы из Ленинградской области, который продавал спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что речь идет о 45-летнем жителе Ленинградской области, передает ТАСС.

«Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в ведомстве.

По данным следствия, продукция, которую реализовывал обвиняемый, привела к массовым смертельным отравлениям в Ленинградской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники.

В среду стало извекстно, что число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек.

Прокуратура инициировала масштабные проверки пяти складов временного хранения алкоголя после массового отравления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что гибель людей в Ленинградской области стала из ряда вон выходящей трагедией и привлечет дополнительное внимание к проблеме.