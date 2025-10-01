Суд арестовал продавца спиртосодержащей продукции в Ленобласти

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Суд арестовал продавца спиртосодержащей продукции после гибели людей в Ленобласти
В Петербурге суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в продаже спиртосодержащей продукции, приведшей к массовым смертельным отравлениям в Ленобласти.
Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу представителя складской фирмы из Ленинградской области, который продавал спиртосодержащую продукцию, ставшую причиной массовых смертельных отравлений в регионе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В прокуратуре уточнили, что речь идет о 45-летнем жителе Ленинградской области, передает ТАСС.
«Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в ведомстве.
По данным следствия, продукция, которую реализовывал обвиняемый, привела к массовым смертельным отравлениям в Ленинградской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также возможные соучастники.
В среду стало извекстно, что число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек.
Прокуратура инициировала масштабные проверки пяти складов временного хранения алкоголя после массового отравления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что гибель людей в Ленинградской области стала из ряда вон выходящей трагедией и привлечет дополнительное внимание к проблеме.