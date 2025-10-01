Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 38 человек
Число жертв алкогольного суррогата в Ленобласти увеличилось до 38 человек
В Ленинградской области зарегистрировано 38 смертей из-за употребления метилового спирта, пострадавшие проживали или были прописаны в шести разных районах региона.
Число жертв, скончавшихся после употребления алкогольного суррогата с метанолом в Ленинградской области, достигло 38 человек, передает ТАСС.
«По состоянию на 30 сентября мы имеем информацию из медицинских учреждений о 38 зарегистрированных смертях от последствий употребления метилового спирта», – заявил собеседник агентства.
Как сообщили в правоохранительных органах, погибшие либо проживали, либо были зарегистрированы в шести районах региона. По словам источника, основная часть смертей зафиксирована в Сланцевском и Волосовском районах. В Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах были зарегистрированы единичные случаи летальных исходов.
Напомним, накануне прокуратура Ленинградской области начала проверки пяти складов спиртосодержащей продукции.
Правоохранители ранее выявили кустарное производство суррогатного алкоголя в регионе.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, гибель людей от суррогатного спиртного в Ленинградской области стала из ряда вон выходящей трагедией, которая привлечет дополнительное внимание к проблеме.