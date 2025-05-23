Путин подписал закон о запрете розничной продажи метанола

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает создание государственного реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих с метанолом и метанолсодержащими жидкостями, которым будет заниматься уполномоченный орган, определенный правительством, передает РИА «Новости».

Ограничения не распространяются на бензин и некоторые другие жидкости, перечень которых также утвердит кабмин. Научные, образовательные и оборонные организации в реестр не включаются. Реестр будет доступен бесплатно, однако некоторые данные могут быть недоступны публично по решению кабмина.

Оборот метанола разрешен только при обязательной денатурации, за исключением случаев, определенных правительством. Производство, хранение, перевозка и уничтожение возможны только с соблюдением утвержденных требований. Реализация разрешена только организациям, включенным в реестр, и с обязательной маркировкой о наличии и опасности метанола.

Розничная продажа метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая дистанционные способы, полностью запрещена. Ответственность за нарушения требований предусмотрена законом. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Отдельные положения начнут применяться с 1 ноября 2025 года и 1 марта 2026 года.

В марте прошлого года Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции.