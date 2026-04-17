Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.4 комментария
Водитель на Украине травмировал военкома при попытке избежать мобилизации
В городе Елизаветград в Кировоградской области местный житель попытался на машине скрыться от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сотрудник получил ранения.
В ходе проверки документов один из водителей отказался выполнить требования правоохранителей и пытался покинуть место происшествия, сообщили в ТЦК, передает ТАСС.
Военнослужащий центра получил травмы во время движения транспортного средства.
В конечном итоге нарушителя удалось задержать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Виннице местный житель нанес ножевые ранения двум сотрудникам военкомата. В Одессе представители территориального центра комплектования жестоко избили задержанного мужчину