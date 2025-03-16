В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.8 комментариев
В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области одного из главарей «Правого сектора»
В Запорожской области уничтожен Михаил Алексеев, лидер украинской организации «Правый сектор*» (организация признана террористической и запрещена в РФ) во Львовской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Рогов заявил, что на Степногорском направлении в районе поселка Каменское был ликвидирован Михаил Алексеев, один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор*» во Львовской области. По его словам, Алексеев, носивший позывной «Рембрандт», прибыл в регион, чтобы сеять террор и горе. В ходе атаки дронов Алексеев был уничтожен. Операция была проведена силами российских дронов, передает РИА «Новости».
Ранее ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ