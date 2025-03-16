В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

Tекст: Вера Басилая

По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.