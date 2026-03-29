В ДТП с КамАЗом под Ростовом-на-Дону погибли три человека

Tекст: Ольга Иванова

Три человека погибли и ещё один получил травмы в результате серьёзного ДТП на трассе «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе Ростовской области, передает РИА «Новости». По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 29 марта на 29-м километре дороги.

По предварительной информации, водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с грузовиком «КамАЗ», а затем с Toyota Camry, которая двигалась в том же направлении. В результате происшествия водитель Skoda 1987 года рождения и два его пассажира – 1988 и 2022 годов рождения – скончались на месте до приезда врачей.

Водитель «КамАЗа» 1980 года рождения получил травмы и был госпитализирован. На месте трагедии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области, выясняются обстоятельства случившегося.

