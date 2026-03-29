29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?5 комментариев
В ДТП с КамАЗом под Ростовом-на-Дону погибли три человека
На трассе Ростов-Ставрополь столкнулись КамАЗ и две легковые машины, в результате чего три человека скончались, а один получил травмы.
Три человека погибли и ещё один получил травмы в результате серьёзного ДТП на трассе «Ростов-Ставрополь» в Кагальницком районе Ростовской области, передает РИА «Новости». По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 29 марта на 29-м километре дороги.
По предварительной информации, водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с грузовиком «КамАЗ», а затем с Toyota Camry, которая двигалась в том же направлении. В результате происшествия водитель Skoda 1987 года рождения и два его пассажира – 1988 и 2022 годов рождения – скончались на месте до приезда врачей.
Водитель «КамАЗа» 1980 года рождения получил травмы и был госпитализирован. На месте трагедии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области, выясняются обстоятельства случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Челябинской области на трассе М-5 микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса, а трое пассажиров получили травмы.
В Рязанской области легковой автомобиль и пассажирский поезд столкнулись на железнодорожном переезде. В этой аварии погибли водитель и пассажир легковушки.