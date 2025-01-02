Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии

Политолог Андриевский: Остановка транзита российского газа может изменить политический ландшафт Молдавии

Tекст: Евгений Поздняков

«Граждане Молдавии, конечно, переживают из-за остановки Украиной транзита российского газа. В обществе имеется чувство неопределенности. До сих пор нет четкого понимания, как именно может выглядеть энергетическая система страны в обновленных условиях. Однако паники по этому поводу удается избегать», – сказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

«Собственных запасов газа республике может хватить до конца марта. Кроме того, в экстренном порядке были увеличены поставки электричества из Румынии. Будет закупаться энергия и с Украины. Данный способ позволит удерживать стабильность в ночной период. Тем не менее, меры по экономии в Молдавии уже начали осуществляться», – отмечает он.

«В домах высотой до пяти-девяти этажей отключают лифты. Новогодняя иллюминация не работает, как и рекламные баннеры. В дома электричество поступать продолжает. Уличные фонари также функционируют. На данный момент, таким образом, больших проблем с точки зрения повседневного быта в республике нет», – акцентирует собеседник.

«Что касается Приднестровья, то здесь ситуация гораздо сложнее. Здесь энергетическая безопасность практически полностью держалась за счет поставок российского газа. Непризнанная республика даже поставляла данное топливо на территорию Молдавии, обеспечивая около 30% потребностей государства», – говорит эксперт.

«Сейчас же Приднестровье фактически осталось без главного источника энергоресурсов. В регионе уже начались проблемы с отоплением. Без тепла остались жилые дома, государственные и образовательные учреждения. Местная администрация пустила в расход накопленные ранее запасы угля, но хватит их ненадолго», – рассуждает он.

«По разным подсчетам, непризнанная республика может продержаться в подобном режиме до 20-30 января. Разумеется, статус импортера электричества Приднестровье потеряет. Освещение в городах пока поддерживается. Граждане на ситуацию не жалуются, но в ближайшее время все может радикально измениться», – считает собеседник.

«В этом регионе, как и в Молдавии, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Не исключаю, что через полторы-две недели Кишиневу придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Население к этому морально готово. Однако проблему необходимо решать. Кое-какие выходы в экспертном сообществе уже обозначаются», – полагает эксперт.

«Вполне возможно, что ЕС нарастит поставки газа в Молдавию с перспективой дальнейшей закупки топлива Приднестровьем. Это могло бы исправить ситуацию. Может произойти и активизация поставок через «Турецкий поток». Оба исхода способны повлиять на грядущие парламентские выборы в стране», – рассказывает собеседник.

«Если Россия решит увеличить поставки газа с помощью южной инфраструктуры, одобрение кандидатов, поддерживающих теплые отношения с Москвой, может увеличиться. Если же нарастающий кризис урегулирует Европа, то влияние прозападных политиков также увеличится. Однако точное развитие событий предугадать сложно», – заключил Андриевский.

Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

Решение Киева создало колоссальные проблемы для Молдавии и Приднестровья. Так, в непризнанной республике уже отключили централизованное отопление. В настоящий момент тепло подается только в учреждения здравоохранительной системы. Кроме того, подача газа в жилые дома также приостановлена.

По словам министра экономического развития Приднестровья Сергея Оболоника, в регионе будет сохраняться возможность использования топлива примерно до 20 января. Он рассказал, что в трубопроводе осталось некоторое количество российского газа, который можно использовать для обеспечения потребностей учреждений социальной направленности. Обучение в школах перейдет на дистанционный формат.

Между тем, расположенная в республике ГРЭС перешла на уголь. Имеющегося запаса по подсчетам властей должно хватить на 50-52 дня. Что касается Молдавии, что стране удалось «закрыть» потребности в электричества за счет Румынии. Отмечается, что Бухарест сможет обеспечить до 62% энергии.

Также в государстве увеличили квоты на импорт электричества из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о реакции европейский властей на решение Украины прекратить транзит газа.