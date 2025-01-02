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Власти Приднестровья рассказали о ситуации с запасами газа
Министр экономического развития ПМР Оболоник сообщил о запасах газа в трубопроводах до 20 января
Запасы газа в трубопроводах Приднестровья позволят обеспечить ряд бытовых потребителей до 20 января, сообщил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
«Газ будет подаваться по югу до 20 января, по северу – до 10 января. В трубе сейчас 13 млн куб. м», – приводит слова Оболоника ТАСС.
По его словам, это приднестровский газ, который находится также в трубах на территории Молдавии и Румынии.
Газоснабжение будет обеспечено учреждениям здравоохранения и социальной защиты, предприятиям общественного питания, магазинам, а также высоким жилым строениям. Всего газ получат 116 тыс. абонентов, тогда как других начали отключать от газа. Будут отключены 74,9 тыс. абонентов.
В связи с прекращением поставок газа из России, школы Приднестровья переводят на удаленную учебу для экономии энергоресурсов, сообщил президент ПМР Вадим Красносельский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов, которые страна накопила и не признает, оцениваемых российской стороной в 709 млн долларов. Красносельский заявил, что Молдавия необоснованно приписывает долг перед Газпромом компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», и уточнил, что Газпром никогда не предъявлял претензий к Приднестровью или этой компании. В Приднестровье энергетики отключили централизованное отопление.