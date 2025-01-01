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Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию
Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.
Молдавская ГРЭС в Приднестровье с первого января 2025 года сменила топливо, перейдя с газа на уголь, сообщил «Первый приднестровский», передает ТАСС. Запасов угля, по информации телеканала, достаточно для обеспечения электроэнергией жителей Приднестровья в течение 50-52 дней.
Телеканал уточнил, что контракт МГРЭС с Молдавией закончился, и из-за нехватки газа станция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну. Сообщается, что причиной сложившейся ситуации стали неурегулированные долговые споры молдавских властей с «Газпромом» и отсутствие соглашений о поставках газа по другим маршрутам.
Ранее энергетики в Приднестровье отключили централизованное отопление в связи с прекращением подачи газа из России, что затронуло жилые дома и все учреждения, кроме лечебных заведений.
Напомним, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов.