Молдавия увеличила квоту на импорт электроэнергии из ЕС

Румыния согласовала увеличение квоты Молдавии на импорт электроэнергии до 600 МВт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Молдавия смогла добиться увеличения квоты на импорт электроэнергии из ЕС с 315 МВт до 600 МВт, сообщает РИА «Новости». Увеличение произошло при условии, что эта мощность не востребована другими импортерами. Министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа сообщил, что аналогичные меры были согласованы через механизм ежедневного распределения неиспользуемых мощностей на границах.

Техническая мощность экспорта электроэнергии из Румынии в Молдавию составляла 315 МВт по линии Вулканешты-Исакча и 115 МВт по четырем линиям напряжением 110 кВ. Новая возможность позволяет Молдавии использовать до 600 МВт, если другие импортеры не используют мощности.

Министр Бурдужа подчеркнул, что экспорт электроэнергии и природного газа из Румынии в Молдавию осуществляется на коммерческой основе, в соответствии с законодательством. Румынские власти предоставляют электроэнергию только после того, как уверены в покрытии внутренних потребностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия приписывает долг перед «Газпромом» компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» безосновательно. Молдавия покрыла потребности в электроэнергии в первый день после отключения газа. «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» прекратил подачу газа из-за отсутствия поставок.