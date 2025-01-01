Молдавия в первый день после отключения газа покрыла потребности в электроэнергии

Молдавия в первый день после отключения газа смогли покрыть потребности в электроэнергии

Tекст: Мария Иванова

Правительству Молдавии удалось обеспечить страну электроэнергией в первый день нового года после того, как «Газпром» прекратил поставки газа, сообщает ТАСС. В отчете антикризисного штаба при кабинете министров указано, что потребности в электроэнергии 30 и 31 декабря 2024 года были полностью удовлетворены, без необходимости задействования аварийных договоров. Также на 1 января 2025 года энергоснабжение было полностью обеспечено.

Ранее «Газпром» уведомил молдавскую компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок с 1 января 2025 года из-за нарушения контракта и отказа урегулировать задолженность. В связи с этим Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье и принадлежащая российской компании «Интер РАО», прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла на уголь. Ранее эта ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей страны.

В связи с кризисной ситуацией власти Молдавии и Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения. В Приднестровье с января 2025 года планируется отключить централизованное отопление и горячую воду, а также перевести Молдавскую ГРЭС на уголь, чтобы снабжать электроэнергией только левый берег Днестра. Для покрытия потребностей Молдавии в электроэнергии страна будет вынуждена закупать ее в Румынии, где стоимость значительно выше. Газовые поставки в Молдавию будут осуществляться из альтернативных источников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

В тот же день в 8.00 мск данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

Между тем в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России.