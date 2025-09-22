  • Новость часаПервое судно отправилось из КНР в Европу по Севморпути
    Неистовство Нетаньяху оставит Израилю очень тяжелое наследство
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ
    Примаков заявил о превращении шахмат в народную дипломатию
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму
    Эксперт: Признание Палестины вызывает глубокий раскол в Израиле
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как трусость и жадность Европы создали миф о русской угрозе на 500 лет

    Поскольку без опеки США иных способов внешнеполитического существования, кроме борьбы с Россией, в Европе изобрести не в состоянии, они обращаются к испытанным методам – мифу о «российской угрозе», который присутствует в европейском общественном сознании с конца XV века.

    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    22 сентября 2025, 18:10

    В Молдавии запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был прерван в Молдавии во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания», сообщили СМИ.

    Как пишет «Sputnik Молдова», на экранах зрителей появилась надпись на двух языках с объяснением, что ретрансляция канала приостановлена из-за содержания, запрещенного молдавским законодательством: «Уважаемые абоненты! Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах».

    Как отмечает издание, запрет основан на статье 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии. Согласно закону, поставщикам и дистрибьюторам запрещено транслировать программы информационного, военного или политического характера, созданные в странах, не входящих в ЕС, США, Канаду или не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, если они содержат милитаристские элементы, передает РБК.

    Исключение делается лишь для развлекательных программ и фильмов, не содержащих милитаристских мотивов. Документ подчеркивает, что такие меры принимаются для защиты национального аудиовизуального пространства и обеспечения информационной безопасности страны.

    Напомним, в 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России. Позже на общественном телеканале Молдавии «Moldova-1» появилась новостная программа на украинском языке.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину».

    22 сентября 2025, 00:30
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым

    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале сообщил уточненные данные по погибшим и раненым в результате атаки дронами ВСУ на регион.

    «По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе ПГТ Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», – сказано в посте.

    Аксенов пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим, которым будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал глава республики.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове. Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 23:40
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реплику президента Франции Эмманюэля Макрона о последствиях изъятия активов у России.

    Французский лидер заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России, соблюдению которых привержены в Европе, приведет к «полному хаосу», на что Захарова возразила.

    «Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», – приводит ТАСС комментарий Захаровой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине. Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Мария Захарова ранее уже обещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

    21 сентября 2025, 16:48
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    22 сентября 2025, 12:00
    МИД: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    Посол МИД Мирошник: России известны виновные в атаке дронов ВСУ на Форос в Крыму

    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киевские власти продолжают пытаться посеять страх и панику среди россиян. Чтобы предотвратить преступления ВСУ, едва ли помогут международные договоренности. Офис Владимира Зеленского их нарушает. Поэтому необходимо ограничить военные возможности Украины, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее СКР завел дело о теракте по факту атаки БПЛА на поселок Форос в Крыму.

    «Сейчас в Крыму бархатный сезон. ВСУ в воскресенье наносят циничный и преднамеренный удар по гражданской инфраструктуре полуострова – санаторию, а также школе. Действия украинской стороны – это военное преступление», – подчеркнул Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его словам, киевские власти не оставляют попыток причинить как можно больший ущерб мирному населению.

    «Речь идет о реализации той стратегии, которую провозглашал Владимир Зеленский: цель Киева – посеять страх и панику среди россиян, создать невыносимые условия для жизни, – добавил дипломат. – Произошедшее накануне – проявление и преступных приказов, и исполнения со стороны украинских военнослужащих. Мы знаем, какие подразделения участвовали в атаке. Они получат ответ в рамках военных действий, либо, если доживут, окажутся на скамье подсудимых».

    Мирошник указал и на ответственность западных стран. «Они поставляют Украине компоненты для беспилотных аппаратов. Кроме того, противник при нанесении ударов использует разведывательную информацию и спутниковые данные, которые ему передают члены Североатлантического альянса. Таким образом, члены ЕС и НАТО – спонсоры Киева и соучастники преступлений», – акцентировал собеседник.

    По его мнению, должна последовать международная реакция, а также последствия для тех стран, которые игнорируют нормы и антитеррористических конвенций, и международного гуманитарного права. «Исходя из опыта взаимодействия с украинской стороной, я не вижу на данный момент каких-либо правовых или политических механизмов, которые Украина бы не нарушила», – продолжил посол.

    Он напомнил, что «если Банковой нужно оказать давление, например, на Венгрию, то ВСУ наносят удар по нефтепроводу «Дружба». Среди других инструментов офиса Зеленского – организация провокаций или терактов. «Киевские власти полностью игнорируют нормы международного права. Поэтому их необходимо лишить возможности совершать преступления, ограничив военные возможности Украины. Этим и занимаются наши военные на полях спецоперации», – заключил Мирошник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в поселке Форос в Крыму. Напомним, удар был нанесен дронами с фугасными боезарядами около 19.30 мск воскресенья в курортной зоне, где нет никаких военных объектов, заявили в Минобороны России.

    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, были повреждены здание школы в поселке Форос и несколько объектов на территории одноименного санатория. Кроме того, из-за падения обломков сбитого аппарата загорелась сухая трава близ Ялты.

    Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что при атаке на школу ранен охранник. Полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека, добавил он. Пожар в учебном заведении, возникший после удара дронов, потушили.

    По последним данным, в результате террористических действий ВСУ погибли три человека, еще 16 получили ранения. «Госпитализировано 12 пациентов. Четверо из них в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести семь человек, в удовлетворительном состоянии один человек, двое в реанимации. Детей среди пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства России.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова после атаки в Крыму предложила Западу подойти к зеркалу. «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – сказала она ТАСС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что ВСУ совершили преступление против мирных жителей в православный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. «Преступники понесут заслуженное наказание», – написал он в своем Telegram-канале.

    21 сентября 2025, 21:51
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион», пишет Sohu.

    Москва перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион» и истребители, ранее дислоцированные в Арктике, пишет Sohu, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, а его подводные лодки провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

    По мнению портала, эти действия Москвы демонстрируют принцип «око за око» в международных отношениях. По их мнению, действия президента России Владимира Путина стали предупреждением относительно возможных последствий дальнейшей милитаризации региона.

    В августе сообщалось, что в ходе учений на японской территории впервые развернут американские ракетные комплексы средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    После этого на учениях в сентябре Тихоокеанский флот поразил комплексом «Бастион» поразил морскую цель у Курил.

    Также «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике.

    21 сентября 2025, 22:03
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    22 сентября 2025, 00:05
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка

    Илон Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск в день прощания с убитым 10 сентября сторонником президента США Чарли Кирком написал в соцсети метафоричную фразу, которой объяснил, кто и за что расправился с активистом.

    «Чарли был убит Тьмой за то, что показал людям Свет», – написал Маск в соцсети Х.

    Спортивная арена в Аризоне, рассчитанная на более 70 тыс. человек, почти полностью заполнена – на ней проходит панихида по Чарли Кирку. Американский президент Трамп и Маск сидят рядом за пуленепробиваемым стеклом и активно общаются.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщив о причине убийства мужа.

    Бывший президент США Барак Обама предупредил о «политическом кризисе, подобного которому мы раньше не видели» в связи с убийством Чарли Кирка.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста и радиоведущего Чарли Кирка в США, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    22 сентября 2025, 06:50
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    Ученые выявили новых био-убийц наполеоновской армии в 1812 году
    @ Петер фон Гесс/Hermitage Amsterdam

    Tекст: Ирма Каплан

    При морозе до -30, голодные и преследуемые российскими войсками, казаками и ополченцами, солдаты наполеоновской армии с трудом отступали. Из-за холода и антисанитарии распространились болезни. До сих пор считалось, что эпидемический тиф и окопная лихорадка были болезнями, которые атаковали французские войска, однако ученые выявили генетические доказательства того, что две другие инфекционные болезни уничтожили французскую армию.

    Из более чем полумиллиона человек, которые переправились через реку Неман в июне 1812 года с Наполеоном во главе, чтобы вторгнуться в Россию, только несколько тысяч вернулись живыми через несколько месяцев.

    «ДНК показывает, что паратифозная лихорадка и рецидивирующая лихорадка, передаваемая вшами, стали причиной катастрофического отступления Великой армии, а не эпидемического тифа или окопной лихорадки, как считалось ранее», – пишет испанская ABC.

    Ученые проанализировали ДНК зубов 13 солдат, захороненных в яме с более чем 3200 трупами, обнаруженной в Вильнюсе в 2001 году. Расширенное генетическое секвенирование подтвердило присутствие в четырех из них Salmonella enterica Paratyphi C, бактерии, вызывающей паратиф, и Borrelia recurrentis, возбудителя рецидивирующей лихорадки, переносимой головными вшами, в двух других, говорится в статье.

    Недавние исследования ДНК показали, что паратиф присутствует в Европе на протяжении тысячелетий, и к 1812 году это было уже хорошо известное и задокументированное заболевание. Хотя на протяжении всей кампании Наполеона в России паратиф или брюшной тиф не упоминались ни в одном историческом источнике, исследователи полагают, что он мог остаться незамеченным из-за неспецифичности и разнообразия его симптомов.

    При этом ученые считают 13 образцов недостаточным количеством для однозначных выводов. Они считают, что солдаты могли умереть от сочетания усталости, холода и различных заболеваний, таких как паратиф и рецидивирующая лихорадка, передаваемая головными вшами. Это не гарантирует смерть, но могло значительно ослабить и без того истощенных людей.

    «Наше исследование подтверждает наличие двух ранее не задокументированных патогенов, но потребуется анализ большего количества образцов, чтобы полностью понять спектр эпидемических заболеваний, которые поразили наполеоновскую армию во время отступления», – резюмировали исследователи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, результаты ДНК-анализа древних останков возле Боготы позволили ученым выделить уникальную родословную группы Чекуа, ранее не известную науке.


    22 сентября 2025, 09:41
    Опубликованы кадры разрушений в школе после удара БПЛА ВСУ по Форосу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Здание школы в поселке Форос на юге Крыма оказалось частично разрушено после удара дронов ВСУ: потолок обрушился, а окна выбиты, следует из опубликованных фото.

    В Сети появились первые фотографии с места разрушений в поселке Форос в Крыму после удара дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    На снимках, опубликованных агентством, видно, что здание местной школы серьезно пострадало в результате атаки.

    Судя по фотографиям, внутри здания школы обрушился потолок, а окна выбиты. Вокруг здания на земле можно заметить многочисленные обломки, оставшиеся после удара.

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА ВСУ на Форос были тяжело ранены четыре человека. В результате атаки украинских дронов на Крым погибли два человека. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что всего пострадали 15 человек.

    В поселке Форос при атаке БПЛА пострадал охранник школы, где полностью разрушен актовый зал и повреждена библиотека.

    Минобороны заявило, что ВСУ нанесли террористический удар по Форосу с использованием БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами.

    22 сентября 2025, 13:05
    Пугачева отказалась оформлять ОСАГО на Rolls-Royce и Maybach
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Певица Алла Пугачева больше не оформляет ОСАГО на свои элитные автомобили, включая Rolls-Royce Phantom, который стоит в гараже без действующей страховки.

    По сведениям, предоставленным RT, Алла Пугачева не стала оформлять обязательный полис ОСАГО на подаренный ей супругом-иноагентом Максимом Галкиным Rolls-Royce Phantom, на котором она появлялась в России в 2023 году. Сейчас раритетная иномарка простаивает в гараже, а выезд на дороги без страховки грозит штрафом.

    Согласно данным Национальной страховой информационной системы, ОСАГО отсутствует не только на Rolls-Royce, но и на Maybach 62, которым певица владеет почти 13 лет. По словам автоюриста Константина Трапаидзе, оформление страховки на авто, которые не используются, не обязательно, однако любое движение без ОСАГО запрещено и наказывается штрафом 800 рублей при первом нарушении.

    В гараже Пугачевой числятся также два Mercedes-Benz, Audi, Toyota Land Cruiser и Chevrolet Express. Из них только Chevrolet Express, на котором артистка отвозила детей в школу и затем уезжала из страны, имеет действующий полис ОСАГО до февраля 2026 года.

    Общественник Виталий Бородин высказал мнение, что отказ от страхования может быть связан с нежеланием Пугачевой возвращаться в Россию после скандальных заявлений. «Я думаю, что Пугачева больше в страну не въедет: она понимает прекрасно, что может стать фигурантом уголовного дела, что у контролирующих органов в случае ее приезда будет к ней много-много вопросов», – заявил Бородин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева продолжает вести предпринимательскую деятельность в России и подает необходимые сведения в налоговые органы.

    Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев заявил, что Пугачеву нужно лишить ежегодных авторских гонораров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью певицы «базаром лицемерия».

    22 сентября 2025, 00:55
    Захарова назвала НАТО и ЕС спонсорами терроризма после атаки дронов ВСУ на Крым
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    22 сентября 2025, 06:20
    Вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа
    @ REUTERS/Daniel Cole

    Tекст: Ирма Каплан

    Эрика Кирк на cтадионе в Аризоне, где проходили траурные мероприятия в память о консервативном активисте Чарли Кирке, в слезах и дрожащим голосом заявила, что простила человека, обвиняемого в убийстве мужа.

    «Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил Христос и так поступил бы Чарли. Ответ на ненависть – это не ненависть. Ответ, который мы знаем из Евангелия, – это любовь, и всегда любовь. Любовь к нашим врагам и любовь к тем, кто нас преследует», – приводит ее слова NBC News.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 22-летнему Тайлеру Робинсону было предъявлено  официальное обвинение в убийстве Кирка, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Прокуроры заявили, что будут добиваться смертной казни обвиняемого.

    Супруга Чарли Кирка обратившись к тем, кто стоит за этим преступлением и тем, кто скорбит о потере политического активиста и радиоведущего, сообщила о причине убийства мужа.

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров высказался о гибели консервативного политического активиста Кирка, отметив нападки на свободу слова и тех, кто ее проповедует.

    Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США.

    22 сентября 2025, 14:51
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, коснувшись предоставления туристических услуг на территории России.

    Продвигаемые Еврокомиссией новые санкции против России могут затронуть сферу туризма, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    В документе отмечается: «Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России». При этом не уточняется, какие именно услуги могут попасть под запрет.

    Напомним, в 2024 году страны ЕС выдали гражданам России 552 тыс. шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели 2023 года. В то же время уже с 2014 года действует запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в Крыму.

    19-й пакет санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предполагает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, а также дополнительные меры, касающиеся криптовалют и банковского сектора.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что новые предложения ЕК свидетельствуют об исчерпанности санкционной политики Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Евросоюз и США согласовали новый пакет санкций против России.

    22 сентября 2025, 04:15
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    Россия предупредила об угрозе Балтийскому региону из-за действий НАТО
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Балтийский регион оказался под угрозой превращения в зону военных столкновений из-за активизации военной деятельности НАТО и проведения новых операций, включая учения Baltops 2025, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    «Чрезвычайно опасными считаем действия альянса в Балтийском море, включая попытки позиционировать его как свой «внутренний водоем», участившиеся масштабные военно-морские учения сродни Baltops 2025, а также запуск с января этого года новой операции «Балтийский часовой», – заявил РИА «Новости»  дипломат.

    Гончар подчеркнул, что начавшаяся с января операция «Балтийский часовой», в рамках которой силы НАТО осуществляют проверки судов, причисляемых к так называемому «российскому теневому флоту», используя сторожевые корабли, патрульные самолеты и беспилотники.

    Новые меры предпринимаются вопреки международному праву и создают дополнительные риски, уточнил посол, задавшись риторическим вопросом, кто же виноват в создании потенциальной зоны военных столкновений?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Эстонии стартовали двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких стран НАТО.

    Командование армии Литвы заявило о старте учений «Железный кулак» с участием подразделений США и переброской военной техники по региону.

    22 сентября 2025, 10:05
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Макрон оценил долю импорта энергоносителей из России в страны Евросоюза как малозначительную, пишет «Коммерсантъ».

    В интервью каналу CBS он заявил: «Это не ключевой фактор сегодня, так как мы ранее сократили потребление российской нефти и газа на 80%». По словам французского лидера, вопрос поставок из России является «второстепенной проблемой» для Европы.

    Ранее Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия для прекращения закупок российских энергоносителей. Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    22 сентября 2025, 12:13
    Сальдо рассказал о сжигании ВСУ тел бойцов на свалке в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С конца августа Вооруженные силы Украины на свалке в Херсоне ежедневно сжигают до 100 тел своих погибших бойцов, чтобы скрыть реальные потери, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, ВСУ начали массово сжигать тела собственных бойцов на одной из свалок Херсона, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что эта практика появилась с конца августа после ударов российских войск. Губернатор Херсонской области заявил: «ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок – можете сами представить, какой запах стоит в округе».

    Сальдо рассказал, что таким образом киевские власти пытаются скрыть реальные потери и избежать выплат семьям погибших военных. Он отметил, что ежедневно на свалке уничтожают до ста тел, а само место выбрано с расчетом на возможную скорую потерю контроля украинской стороной – чтобы избежать последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что по указанию Генштаба Вооруженных сил России на территорию Донецкой и Луганской народных республик якобы привезли семь передвижных крематориев. Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе Донецкой народной республики. Вооруженные силы Украины развернули под Артемовском мобильный крематорий.

    Европа ускорилась к газовой зависимости от США

    Евросоюз решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Этот шаг станет частью 19-го пакета санкций и, по мнению экспертов, отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа. Подробности

    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов

    Угрозы уничтожения российских боевых самолетов посыпались внезапно из стран Евросоюза. «Налицо чрезмерная и неуместная враждебность», заявляют эксперты. Почему все заявления о «нарушении воздушного пространства» российскими истребителями лживы и бездоказательны – и чего на самом деле хотят добиться столь агрессивной риторикой в ЕС и НАТО? Подробности

    «Дети меня и вправду вытащили»

    «Дети спрашивают, было ли мне страшно. Я отвечаю: «Не представляете, насколько страшно». И показываю им на свои волосы – насколько я поседел». Ветеран СВО Сергей Грызов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что его жена за тысячи километров почувствовала, как он едва не погиб – и как работа детского театрального режиссера сегодня помогает ему в реабилитации от психологических травм. Подробности

    Антироссийские меры MI5 и MI6 доказывают кризис британских спецслужб

    Стало известно о появлении одновременно сразу двух инициатив британских разведки и контрразведки, и обе они связаны с Россией. Речь идет об усилении борьбы со шпионажем, с одной стороны, и о появлении новых методов работы с информаторами в России, с другой. Почему и то и другое, скорее всего, обернется провалом британских спецслужб? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

