Молдавия запретила российские новостные программы

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России. Закон вступит в силу на следующей неделе, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

«Закон был подписан президентом и в следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в «Официальном вестнике» и вступит в силу. Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», – сказала Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat, который транслировался интернет-каналом Rlive. Возглавляемая ею структура является национальным регулятором медиарынка, передает РИА «Новости».

Вицу отметила, что ситуация на Украине вынуждает власти страны принимать жесткие меры.

Парламент Молдавии 2 июня одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из России. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с «иностранной пропагандой». Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс теле- и радиовещания, который оставлял в силе запрет на трансляцию российских новостных программ. Закон о борьбе с пропагандой был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.

Сейчас политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что из Молдавии пытаются сделать «вторую Украину».