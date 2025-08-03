Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Бандиты похитили более 50 человек на северо-западе Нигерии
Жители деревни Сабон-Гарин-Дамри в штате Замфара на северо-западе Нигерии столкнулись с новым нападением, когда вооруженные бандиты похитили более 50 человек.
Более 50 человек были похищены вооруженными людьми на северо-западе Нигерии в штате Замфара, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. По данным доклада для ООН, нападение произошло в пятницу в деревне Сабон-Гарин-Дамри.
«Вооруженные бандиты напали на деревню Сабон-Гарин-Дамри в штате Замфара в пятницу», – говорится в сообщении агентства.
В регионе регулярно происходят подобные инциденты: банды действуют в отдаленных районах, похищая людей и требуя выкуп, а также совершая грабежи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Замфара на севере Нигерии произошло похищение более 100 учеников и десятков учителей из государственной средней школы.