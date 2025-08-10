Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.5 комментариев
Бандиты устроили засаду и убили 13 человек в Нигерии
AFP: Бандиты устроили засаду и убили 13 человек в Нигерии
Вооруженные люди напали на деревню Адабка в округе Буккуюм штата Замфара в Нигерии, погибли 13 человек, сообщило агентство AFP.
По данным AFP, бандиты совершили нападение в пятницу, похитили несколько жителей и устроили засаду для сил самообороны и полиции, следовавших за ними для освобождения заложников, передает РИА «Новости».
По словам местного законодателя Хамису Фару, бандиты убили 11 членов формирований самообороны и двух полицейских. «Бандиты убили 13 человек из засады, в том числе 11 дружинников и двоих полицейских», – заявил Фару.
Отмечается, что сельские регионы Замфары регулярно становятся мишенью для вооруженных банд, которые занимаются похищениями с целью выкупа и грабежами деревень.
В начале августа более 50 человек были похищены вооруженными людьми на северо-западе Нигерии в штате Замфара.
В июне при подрыве террористки-смертницы в столовой в Нигерии погибли более 20 человек.
В апреле два автомобиля подорвались на самодельном взрывном устройстве в штате Борно на северо-востоке Нигерии, в результате чего погибли 26 человек.