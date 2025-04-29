В Нигерии 26 человек погибли при взрыве автомобилей

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, трагедия произошла на трассе между населенными пунктами Ранн и Гамбору Нгала, где два автомобиля наехали на самодельное взрывное устройство, передает ТАСС.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в регионе, где активны экстремистские группировки, включая «Боко харам». На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее террористы взяли в заложники пассажиров автобусов в Нигерии.