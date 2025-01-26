Американка установила рекорд с пересаженной свиной почкой

Жительница Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и побила рекорд

Tекст: Денис Тельманов

Американка из Алабамы, Тована Луни, которой была трансплантирована свиная почка, прожила с ней 61 день, установив тем самым новый рекорд, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Как отметило агентство, Луни стала самой долгоживущей женщиной с подобным пересаженным органом, чувствуя себя хорошо и оставаясь полной энергии.



Это достигнутое Луни достижение является значительным, особенно в контексте предыдущих случаев трансплантации свиных органов в США. До нее только четыре американца получали экспериментальные трансплантации свиных органов, включая два сердца и две почки, однако никто из них не смог прожить дольше двух месяцев.

Врачи, наблюдающие за состоянием Луни, выразили оптимизм в отношении ее дальнейшего состояния и здоровья. Они отметили, что ее организм хорошо адаптируется к новому органу, что позволяет надеяться на дальнейшее успешное течение послеоперационного периода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина, который стал первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции; сообщалось, что он умер в возрасте 62 лет, и подчеркивалось отсутствие признаков того, что смерть была вызвана трансплантацией; второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации.

