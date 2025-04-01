Спасатели МЧС помогли более 20 пострадавшим в Мьянме

Медики МЧС России оказали помощь более 20 пострадавшим после землетрясения в Мьянме

Tекст: Мария Иванова

Российскими специалистами была оказана медицинская помощь ,олее 20 пострадавшим в результате землетрясения в Мьянме, сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский.

По его словам, работа продолжается и помощь будет оказываться и дальше, передает ТАСС.

Спасатели из России планируют расширить зону проведения спасательных работ за пределы города Мандалая. Как сообщил спасатель отряда «Центроспас» Григорий Корольков, в ближайшее время они надеются начать работу в пригородах. Он выразил надежду на сотрудничество с местными властями, так как они высоко оценили возможности и уровень оснащения российской команды.

Местные жители и власти осознают важность и необходимость международной помощи в сложившейся ситуации. Российские спасатели и медики намерены продолжать работу в Мьянме.

Во вторник количество жертв разрушительного землетрясения на Украине превысило 2,7 тыс., что значительно больше ранее оглашенной цифры.

Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения.

Накануне в Мьянму прибыли два спецборта с 264 российскими спасателями для ликвидации последствий сильнейшего землетрясения.