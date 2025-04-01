Число погибших в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 719 человек

Tекст: Мария Иванова

По данным ТАСС, число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 2 719 человек. Центральное телевидение Китая, ссылаясь на данные спасателей, сообщает, что эта цифра значительно выше ранее озвученной.

Посол Китая в Нейпьидо Ма Цзя подтвердила, что в результате катастрофы погибло не менее трех граждан Китая, еще 14 получили травмы. Посол подчеркнула, что продолжаются усилия по оказанию помощи пострадавшим и эвакуации выживших.

Спасательные операции в Мьянме продолжаются, и власти не исключают, что число жертв может возрасти. На местах работают спасатели и медики, оказывая помощь пострадавшим и занимаясь разбором завалов.

Накануне сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Мьянме возросло до 2056 человек, пострадали 3,9 тыс. человек, а 270 человек пропали без вести.

Спасатели МЧС России в Мьянме вынуждены работать в сложных условиях из-за угроз повторного обрушения неустойчивых конструкций разрушенных зданий после землетрясения.