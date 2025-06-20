Путин: Товарооборот России и Китая достиг новой рекордной отметки

Губернаторы приняли участие в ПМЭФ и заключили ряд договоров

Tекст: Вера Басилая

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила о заключении крупных инвестсоглашений с агро- и энергокомпаниями на Петербургском форуме, сообщается в ее Telegram-канале.

Мария Костюк заявила о соглашении с ГК «Новый Сухопутный Зерновой Коридор» по развитию сельского хозяйства и созданию российского-китайского производственно-перерабатывающего кластера рядом с мостовым переходом «Нижнеленинское – Тунцзян». Объем инвестиций в этот проект составит 10 млрд рублей, планируется создание 120 рабочих мест на первом этапе. Правительство области окажет поддержку в предоставлении земель, инфраструктуре и обучении кадров для новых производств.

Еще одно соглашение подписано с компанией «Юнигрин Энерджи» о строительстве солнечной электростанции мощностью около 600 МВт в Камышовском поселении. Ожидается, что инвестиции составят около 60 млрд рублей, а проект снизит нагрузку на существующие электросети и создаст новые рабочие места. В приоритете при подборе персонала будут местные специалисты, для чего планируют открыть профильные направления обучения в колледжах области.

Соглашения о развитии Волгодонска и цифровой трансформации были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на сайте области. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подписали протокол, предполагающий выделение почти 3,2 млрд рублей в течение трех лет на капитальный ремонт и обновление школ, детсадов, культурных и спортивных объектов, а также благоустройство и дорожное строительство в Волгодонске. В документе предусмотрены бюджетные и внебюджетные инвестиции.

Слюсарь отметил, что сотрудничество с «Росатомом» позволит значительно улучшить социальную инфраструктуру города и повысить качество жизни жителей. Лихачев отметил, что комплексное развитие и внедрение инноваций помогут сделать Волгодонск современным и комфортным для жизни городом.

На форуме также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий между Ростовской областью и Сбербанком. Слюсарь и Герман Греф договорились о развитии кадрового потенциала в ИТ-сфере и запуске в Ростове-на-Дону «Школы 21» от Сбера, которая займется подготовкой IT-специалистов для региона. Партнерство предусматривает внедрение искусственного интеллекта и цифровизацию госуслуг, медицины и образования.

Тамбовская область заключила 12 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается в Telegram-канале врио губернатора области Евгения Первышова. Девять из них касаются инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около 30 млрд рублей. По словам Первышова, эти проекты позволят создать в регионе более 700 новых рабочих мест.

Группа компаний «Прогресс Агро» намерена вложить почти 14 млрд рублей в модернизацию сахарного завода в Мордовском округе и элеваторного комплекса мощностью 95 тыс. тонн хранения.

Первышов подчеркнул, что развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетов региона, а область стабильно входит в пятерку лидеров Центрального федерального округа по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.

Он также отметил, что обсуждалась подготовка специалистов для работы в растениеводстве, сахарной промышленности и на площадках элеваторного комплекса на базе Мичуринского аграрного университета. Вторым по объему инвестиций стало соглашение с ООО «Металл Сервис», которое вложит 10,8 млрд рублей в создание промышленного производства. Первышов добавил, что сейчас идет активная работа по созданию особой экономической зоны, и планируется, что новое предприятие станет ее якорным инвестором.

В Оренбургской области появится новый цех по производству сэндвич-панелей, что позволит создать около 900 рабочих мест, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Евгений Солнцев.

Он сообщил о подписании соглашения с председателем совета директоров Группы компаний «СМК» Александром Шамсутдиновым и реализации ряда инвестиционных проектов в регионе.

По словам Солнцева, на создание производства планируется направить 5 млрд рублей до 2028 года. Помимо этого, область и инвестор намерены развивать спортивную инфраструктуру, поддерживая как взрослый, так и детско-юношеский спорт.

Глава региона отметил, что инвестиции способствуют развитию Оренбургской области, способствуют созданию новых рабочих мест и росту доходной части бюджета.

В рамках соглашения с Российским государственным университетом социальных технологий начнут работать программы обучения основам конструирования беспилотников, работе с искусственным интеллектом, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт.

Врио главы региона рассказала, что университет разработал учебные программы по основам конструирования беспилотных летательных аппаратов и работе с искусственным интеллектом. Также вуз предлагает курсы повышения квалификации для психологов и занимается вопросами реабилитации участников спецоперации.

Гехт отметила, что власти региона обсудят возможные форматы сотрудничества с университетом для реализации совместных образовательных и социальных проектов.

Калужский производитель полиэтиленовых труб расширит линейку продукции за счет изделий, ранее не выпускавшихся в России. Соответствующее соглашение о расширении мощностей подписано с компанией «Группа Полипластик». Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша в Telegram-канале .

В регионе уже работает Жуковский трубный завод – крупнейшее предприятие Калужской области по выпуску полимерных труб и комплектующих. Продукция используется в различных отраслях: строительстве, коммунальном хозяйстве, энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. На заводе функционирует собственная лаборатория и испытательный центр, что позволяет осуществлять строгий контроль качества.

В ближайших планах предприятия – модернизация цеха для переработки полимеров и запуск линии по производству многослойных труб, которые до сих пор не производились в России. Владислав Шапша отметил: «Перед нашей промышленностью сейчас стоит большая задача – заместить своей продукцией иностранные производства. Калужские предприятия с успехом решают ее».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что на полях Петербургского международного экономического форума были заключены два значимых соглашения. Как следует из сообщения в Telegram-канале Махонина с «Уралхимом» и «Уралкалием», входящими в группу «Уралхим», власти договорились о совместном социально-экономическом развитии Березников и Соликамского округа. По условиям договоренностей, предприятия обязались обновлять социальную инфраструктуру и формировать комфортную городскую среду для жителей этих территорий.

Совместно с «Баден Групп» в регионе продолжится развитие туристического потенциала, а также оздоровительной, спортивной и пляжной инфраструктуры. По этим планам, в Перми появится водно-оздоровительный курорт, который будет принимать гостей в течение всего года. В мае проект получил статус приоритетного для развития региона.

Власти отметили, что сейчас в Пермском крае реализуется 114 приоритетных инвестиционных проектов вместе с промышленными предприятиями. Такое сотрудничество с бизнесом позволяет расширять существующие и создавать новые промышленные производства, а также развивать логистику, туризм и спорт.