Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.4 комментария
Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
Россия и Китайская народная республика не заняты созданием нового мирового порядка, они лишь «расчищают дорогу» для этого процесса, заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.
Путин в ходе дискуссии на панельной сессии ПМЭФ вспомнил, как один из спикеров заявил, что Россия и Китай якобы создают новый миропорядок.
«Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», – сказал президент.
Москва и Пекин рассчитывают на то, что все страны будут это осознавать, и поймут, что поиски различных решений лучше, чем способ давления на другие страны.