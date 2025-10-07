В России власти выделили 400 млрд рублей на развитие туризма

Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
В России выделили 400 млрд рублей на развитие туризма
В ближайшие пять лет финансирование туристической индустрии увеличат почти в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом, сумма составит примерно 400 млрд рублей.
Соответствующее заявление сделал председатель правительства России Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина по развитию туризма, передает ТАСС.
Премьер-министр подчеркнул: «На развитие туристической индустрии в течение следующих пяти лет планируем направить около 400 млрд рублей».
Мишустин также напомнил, что за предыдущую пятилетку на эти цели уже было выделено примерно четверть триллиона рублей из федерального бюджета. Таким образом, рост финансирования составит почти полтора раза, что связано с приоритетом развития внутреннего туризма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что нацпроект «Туризм и гостеприимство» получит из федерального бюджета 61,4 млрд рублей в 2026 году.