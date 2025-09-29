Правительство определило финансирование нацпроектов на 2026–2028 годы

Tекст: Валерия Городецкая

Объемы бюджетных ассигнований по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в 2026 году составят 19,784 млрд рублей, в 2027 году – 23,439 млрд рублей, в 2028 году – 23,121 млрд рублей, передает ТАСС.

На проект «Ветеринарные препараты» в 2026–2028 годах запланировано от 705 млн до 1,446 млрд рублей ежегодно, а на проект «Кадры в агропромышленном комплексе» – около 10 млрд рублей в год.

Финансирование нацпроекта «Эффективная транспортная система» заложено на уровне 185,95 млрд рублей в 2026 году, 218,93 млрд рублей в 2027 году и 165,04 млрд рублей в 2028 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство» получит из федерального бюджета 61,4 млрд рублей в 2026 году, 76,7 млрд рублей в 2027 году и 84,3 млрд рублей в 2028 году.

По разделу «Здравоохранение» в бюджете 2026 года предусмотрено финансирование свыше 1,8 трлн рублей, в 2027 году – более 1,9 трлн рублей, в 2028 году – около 2 трлн рублей.

Напомним, проект федерального бюджета на 2026–2028 годы поступил в Госдуму в цифровом формате.

В пояснительной записке к проекту бюджета России сказано, что поступления доходов от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.

Также в проекте федерального бюджета говорится, что величина прожиточного минимума в России в 2026 году составит 18 939 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важность выполнения нацпроектов в регионах.