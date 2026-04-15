МИД: Россия и Азербайджан урегулировали последствия крушения самолета AZAL

Tекст: Валерия Городецкая

В совместном заявлении, опубликованном на сайте российского МИД, отмечается, что стороны пришли к надлежащему решению, в том числе по вопросу выплаты компенсаций пострадавшим.

В документе подчеркивается, что рассматриваемое ЧП произошло вследствие непреднамеренного действия системы ПВО в российском воздушном пространстве. Стороны подтвердили стремление и дальше строить союзническое и взаимовыгодное сотрудничество.

«Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств», – говорится в заявлении.

Также дипведомства вновь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших, отметив, что разделяют боль невосполнимой утраты со всеми, кого коснулась эта трагедия.

Ранее Россия заявила о готовности обеспечить необходимые компенсации в связи с крушением пассажирского Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау.

Напомним, в декабре 2024 года недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный.