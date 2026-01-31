Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Мишустин обновил состав Совета по развитию кинематографии России
Машков и Миронов вошли в состав Совета по развитию кинематографии России
В состав Совета по развитию кинематографии включены председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.
В новый состав также включены продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк и другие, передает ТАСС.
Из совета были выведены режиссер Александр Сокуров, глава совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева и ряд других представителей отрасли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре XII Съезд Союза кинематографистов Российской Федерации переизбрал председателем кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова.