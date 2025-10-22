Симоньян рассказала о прохождении первого курса химиотерапии

Tекст: Денис Тельманов

Маргарита Симоньян сообщила о прохождении первого курса химиотерапии 21 октября, передает ТАСС. Она отметила, что специально попросила отложить начало лечения до крайнего допустимого срока, чтобы успеть провести юбилей RT с участием высшего руководства.

В своем сообщении Симоньян подчеркнула: «Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. <…> Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая».

Главред RT опровергла появившиеся в интернете слухи о своем диагнозе и рассказала, что узнала об онкологии только 1 сентября. Тогда она обращалась к врачу из-за межреберной невралгии и в тот же день впервые рассказала о диагнозе в эфире у Владимира Соловьева. Симоньян подчеркнула, что не знала о болезни в июле, как утверждали некоторые публикации.

Она также пояснила, что лечение проходит по ОМС в муниципальной больнице, поэтому стоимость терапии не может составлять восемь миллионов рублей, как писали в сети. Симоньян уточнила, что у нее не третья стадия болезни, а первая-вторая. По ее словам, прогнозы давать рано, но она надеется на благоприятный исход лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маргарита Симоньян начала курс химиотерапии 20 октября. Главному редактору RT угрожали убийством, исполнители согласились совершить преступление за 50 тыс. долларов.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с двадцатилетием телеканала в Большом театре.