Обвиняемые по делу Симоньян согласились на убийство за 50 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

Обвиняемые в подготовке к убийству главного редактора RT Маргариты Симоньян согласились совершить преступление за 50 тыс. долларов, следует из комментария Петренко в Telegram-канале СК.

По словам Петренко, организатор ячейки National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией) Михаил Балашов разработал план убийства по заказу неустановленных лиц. К осуществлению задуманного Балашов привлек еще одного участника своей группы – Егора Савельева.

«Для этого соучастники собрали информацию о ее местонахождении и передвижениях, а после получения от неустановленных лиц огнестрельного оружия и боеприпасов должны были совершить ее убийство», – заявила Петренко.

Однако реализовать преступный умысел соучастники не смогли: их задержали сотрудники ФСБ до момента исполнения задуманного.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела и, по словам Петренко, собрал «достаточную доказательственную базу». Материалы дела уже направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее Маргарита Симоньян выразила благодарность силовикам за раскрытие дела о покушении.

Несколько фигурантов дела о подготовке покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак признали вину частично.

Обвиняемые признали вину по статье о хулиганстве, но отвергли обвинения по статьям о террористическом сообществе и другим пунктам.

ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак, подготовленном членами неонацистской запрещенной группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.