Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
Симоньян поблагодарила силовиков за раскрытие дела о покушении
Симоньян поблагодарила силовиков за раскрытие дела о покушении на нее
Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила благодарность сотрудникам правоохранительных органов за успешное завершение расследования дела о подготовке покушения на нее, которое организовала Служба безопасности Украины.
«Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу от меня и моей семьи», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В понедельник СК завершил расследование уголовного дела в отношении членов террористической организации «Параграф-88», которые по заданию СБУ готовили покушение на Симоньян, передает RT.
Напомним, в прошлом году ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак, которое готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», получившие задание от СБУ.