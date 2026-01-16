Умер снявший «Калину красную» кинооператор Заболоцкий

Кинооператор Анатолий Заболоцкий скончался в возрасте 90 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оператор Анатолий Заболоцкий, снявший культовые фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Через кладбище», скончался на 91-м году жизни. О его смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«16 января 2026 года на 91-м году ушёл из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссёр, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий», – говорится в сообщении.

В организации отметили, что Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Он работал вместе с режиссёрами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым.

В числе его работ такие картины, как «Альпийская баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Целуются зори» и «Обрыв». Кроме операторской деятельности, он снимался как актёр и выступал как сценарист и режиссёр, в частности, работал над документальным фильмом «Слово матери» (1979).

Заболоцкий родился 16 сентября 1935 года в деревне Сыда Краснотуранского района Красноярского края. Среднюю школу окончил в Абакане в 1953 году. В сентябре 1954 года поступил на операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания ВГИКа с 1 октября 1960 года работал кинооператором на «Беларусьфильме».

Заболоцкий был лауреатом Премии Ленинского комсомола за работу над фильмом «Слово для защиты», а также обладателем Международной премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность» (2005).

