Умер кинооператор и член Союза кинематографистов Юрий Шайгарданов

Tекст: Ирма Каплан

«В ночь на 20 сентября 2025 года ушел из жизни наш дорогой друг и коллега – кинооператор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Шайгарданов Юрий Ахтямович (1954-2025). <...> От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим – мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе», – сказано в сообщении Гильдии операторов Союза кинематографистов России.

Юрий Шайгарданов родился 29 июля 1954 года, окончил операторский факультет ВГИК (мастерская В. И. Юсова) в 1983 году, а с 1987 года работал оператором-постановщиком киностудии «Ленфильм».

В его фильмографии совместные работы с кинорежиссерами: Иосифом Хейфицем – «Вспомним, товарищ!», «Вы чье, старичье?», «Бродячий автобус», с Владимиром Бортко – «Собачье сердце»; Дмитрием Месхиевым – «Гамбринус», «Циники», с Валерием Тодоровским – «Страна глухих»; с Вадимом Абдрашитовым – «Магнитные бури»; Петром Тодоровским – «Риорита» и другие.

В 1993 году был одним из создателей Ассоциации российских кинооператоров.

Преподавал, был профессором кафедры операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

В 2004 году Шайгарданов был лауреатом премии «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России за работу в картине «Магнитные бури». В 2025 году был награжден премией «Белый квадрат» — «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского.