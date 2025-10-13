Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.0 комментариев
Чехия, Эстония и Люксембург подключили биометрическую систему EES на границах
С 12 октября Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедрили цифровую систему контроля въезда EES, чтобы регистрировать биометрические данные въезжающих иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Эти три страны полностью подготовились к работе новой цифровой биометрической системы пересечения внешних границ Евросоюза EES, сообщили в АТОР, передает ТАСС.
В АТОР пояснили, что пока только эти государства завершили все необходимые приготовления к запуску EES с 12 октября.
В остальных странах ЕС внедрение происходит поэтапно, начиная с крупных аэропортов. Испания начала тестирование системы на одном рейсе в мадридском аэропорту Барахас. Италия запустит EES сначала в римских и миланских аэропортах, а Германия – в аэропорту Дюссельдорфа. Сроки полного подключения остальных стран пока не определены.
Система EES будет собирать и проверять биометрические данные граждан, прибывающих в Шенгенскую зону на краткосрочные визиты. Она охватит все страны Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.
Ожидается, что к 10 апреля 2026 года EES заработает на всех внешних границах Шенгенской зоны. В течение шести месяцев после этого аналоговые проверки и штампы в паспортах сохранятся. Эксперты предупредили, что на этапе внедрения возможно увеличение времени регистрации, а британским туристам советуют закладывать до четырех часов на прохождение контроля.
Система принимает как биометрические, так и действительные небиометрические паспорта, однако семь стран, включая Чехию, Данию и Францию, не признают пятилетние паспорта граждан России.
Ранее МИД предупредил, что ряд стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС – EES (Entry/Exit System).
В числе этих стран ведомство указало Испанию.