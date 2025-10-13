Чехия, Эстония и Люксембург подключили биометрическую систему EES на границах

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти три страны полностью подготовились к работе новой цифровой биометрической системы пересечения внешних границ Евросоюза EES, сообщили в АТОР, передает ТАСС.

В АТОР пояснили, что пока только эти государства завершили все необходимые приготовления к запуску EES с 12 октября.

В остальных странах ЕС внедрение происходит поэтапно, начиная с крупных аэропортов. Испания начала тестирование системы на одном рейсе в мадридском аэропорту Барахас. Италия запустит EES сначала в римских и миланских аэропортах, а Германия – в аэропорту Дюссельдорфа. Сроки полного подключения остальных стран пока не определены.

Система EES будет собирать и проверять биометрические данные граждан, прибывающих в Шенгенскую зону на краткосрочные визиты. Она охватит все страны Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Ожидается, что к 10 апреля 2026 года EES заработает на всех внешних границах Шенгенской зоны. В течение шести месяцев после этого аналоговые проверки и штампы в паспортах сохранятся. Эксперты предупредили, что на этапе внедрения возможно увеличение времени регистрации, а британским туристам советуют закладывать до четырех часов на прохождение контроля.

Система принимает как биометрические, так и действительные небиометрические паспорта, однако семь стран, включая Чехию, Данию и Францию, не признают пятилетние паспорта граждан России.

Ранее МИД предупредил, что ряд стран Шенгена обязали проходить сбор отпечатков пальцев и фотографирование в рамках внедрения новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС – EES (Entry/Exit System).

В числе этих стран ведомство указало Испанию.