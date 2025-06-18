В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Россия и Куба проработали совместную энергостратегию до 2050 года
Россия и Куба обсуждают создание совместной долгосрочной энергетической стратегии до 2050 года, включая возможное участие российских специалистов в модернизации кубинской энергосистемы.
Стратегия может быть разработана на основе российской энергетической стратегии, принятой до 2050 года. Соответствующая договоренность достигнута на встрече министра энергетики России Сергея Цивилева и министра торговли и внешних инвестиций Кубы Оскара Перес-Олива Фраги на Петербургском международном экономическом форуме, передает Минэнерго.
Кроме того, стороны обсудили перспективы совместной работы в области электроэнергетики. Российская сторона может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Уточняется, что подобное взаимодействие станет одним из направлений двустороннего сотрудничества.
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