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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    10 комментариев
    18 июня 2025, 14:45 • Новости дня

    Россия и Куба проработали совместную энергостратегию до 2050 года

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия и Куба обсуждают создание совместной долгосрочной энергетической стратегии до 2050 года, включая возможное участие российских специалистов в модернизации кубинской энергосистемы.

    Стратегия может быть разработана на основе российской энергетической стратегии, принятой до 2050 года. Соответствующая договоренность достигнута на встрече министра энергетики России Сергея Цивилева и министра торговли и внешних инвестиций Кубы Оскара Перес-Олива Фраги на Петербургском международном экономическом форуме, передает Минэнерго.

    Кроме того, стороны обсудили перспективы совместной работы в области электроэнергетики. Российская сторона может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Уточняется, что подобное взаимодействие станет одним из направлений двустороннего сотрудничества.

    Ранее в среду на ПМЭФ гендиректор «Транспорта будущего» анонсировал запуск аэротакси. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил об условиях возвращения зарубежных компаний в Россию.

    18 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей

    Жена Макаревича сообщила о «призванной» в армию Израиля своей машине

    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

    «Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали, кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно. И пока моя детка несет службу (а я надеюсь на ее возвращение целой и похорошевшей), я испытываю невероятное дежа вю», – написала супруга Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) Эйнат Кляйн в соцсетях.

    Она вспоминает, как нечто схожее происходило во времена вирусного локдауна: «дороги были пустынны и идеи «зумов» только начали витать в воздухе». По мнению супруги иноагента Макаревича, сейчас самое время снова собираться онлайн, общаться и напоминать друг другу о себе.

    Так она приглашает желающих на онлайн-эфир всего за 50 шекелей, чтобы вместе в лучших еврейских традициях учиться не впадать в уныние.

    Сам Макаревич находится за пределами Израиля на гастролях в Европе.

    На фоне фоне обострения ирано-израильского конфликта власти Израиля решили организовать эвакуационные рейсы для возвращения израильтян из разных стран на родину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оставшиеся на израильской территории российские туристы смогут вернуться домой через сухопутную границу между Израилем и Египтом, сообщило российское посольство в Каире.

    Кроме того, МИД России проинструктировал россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации существуют на данный момент.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Комментарии (46)
    17 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива

    Улицы Тель-Авива опустели после ракетных атак Ирана

    Появилось видео опустевшего после атак Ирана Тель-Авива
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    После ракетной атаки Ирана городская жизнь в Тель-Авиве заметно изменилась, однако паники среди жителей не наблюдается.

    Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни в Израиле, сообщает РИА «Новости». Улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но массовой паники среди населения не наблюдается.

    Продовольственные магазины продолжают работу, перебоев с поставками продуктов нет, хотя в первый день обстрелов был зафиксирован локальный дефицит воды и хлеба.

    Жителям рекомендовано ограничить трудовую и образовательную деятельность, а также воздерживаться от массовых собраний.

    Общественные пляжи остаются закрытыми, на набережной непривычно пусто. Несмотря на ограничения, многие продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играют в волейбол и занимаются серфингом.

    В Израиле внедрена новая система оповещения, которая позволяет жителям своевременно узнавать о ракетной угрозе – уведомления о необходимости укрыться приходят на телефоны при первых признаках опасности. Первое сообщение поступает при подготовке к запуску ракет, второе – непосредственно при пуске. Через 5-8 минут после второго сообщения ракеты могут достичь воздушного пространства Израиля. Перед ударом звучит сирена, давая жителям 60-90 секунд на укрытие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу с применением «нового оружия». Подтверждено нанесение удара  по штаб-квартире «Моссада». В результате ударов Ирана по Израилю погибли 24 человека.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    Комментарии (2)
    17 июня 2025, 18:53 • Новости дня
    Мелони закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

    Мелони закатила глаза после слов Макрона на встрече G7

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече лидеров «Большой семерки» премьер Италии Джорджа Мелони явно отреагировала на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, закатив глаза после его слов.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки», передает РИА «Новости».

    На опубликованных кадрах видно, что лидеры наклонились друг к другу, и Макрон шепотом обратился к Мелони. После этого премьер-министр Италии закатила глаза и отодвинулась от французского президента.

    Инцидент произошел на полях саммита G7, где обсуждались актуальные международные вопросы.

    Ранее сообщалось, что встреча Мелони и Макрона в Риме расценивалась как попытка перезапуска отношений между странами.

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    17 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово вернули в собственность государства

    Суд обратил аэропорт Домодедово в собственность государства

    Аэропорт Домодедово вернули в собственность государства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Арбитражный суд Московской области принял решение об обращении в доход государства аэропорта Домодедово, об этом сообщил источник, участвующий в судебном процессе.

    Иск Генпрокуратуры в Арбитражный суд полностью удовлетворен, он приведен к немедленному исполнению, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что, по версии надзорного органа, активы Домодедово через ООО «ДМЕ Холдинг» контролируются Дмитрием Каменщиком и Валерием Коганом.

    В иске ведомства отмечалось, что в 2024 году они создали ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями, ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России. По этим данным, прибыль выводилась из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.

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    17 июня 2025, 18:31 • Новости дня
    Захарова: Глава МИД Эстонии не понимает смысла своих слов

    Захарова назвала слова главы МИД Эстонии о переносе войны в Россию «нелепой идеей»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала предложение руководителя эстонского внешнеполитического ведомства Маргуса Цахкны о «переносе войны в Россию», назвав его нелепым и провокационным.

    Как передает ТАСС, Мария Захарова назвала нелепой идею министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о переносе боевых действий на территорию России. Она подчеркнула, что эстонский министр прикрывается логотипом НАТО и не понимает смысла своих слов.

    В ходе комментария Захарова заявила: «Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи».

    По ее словам, даже в Брюсселе подобные заявления не воспринимаются всерьез, а сами политики такого рода нужны лишь для создания шумных эффектов возле границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае конфликта рассматривается возможность переноса войны на территорию России. Цахкна также заявил, что этот вопрос якобы уже обсуждается на уровне НАТО.

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    17 июня 2025, 20:52 • Новости дня
    Англичан напугали способностью России скрывать Солнце над Британией
    Англичан напугали способностью России скрывать Солнце над Британией
    @ Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии выразили опасения, что Россия способна использовать погодное оружие для создания экологической катастрофы, затмив Солнце и нарушив климат.

    Издание Daily Mail сообщило о тревогах британских министров по поводу возможного применения Россией так называемого погодного оружия. По версии британских источников, Москва теоретически может использовать солнечную геоинженерию, чтобы отражать солнечный свет обратно в космос и тем самым затмить Солнце над Британией.

    В материале говорится: «Есть опасения, что враждебные государства, такие как Россия, могут использовать солнечную геоинженерию для отражения света от Земли обратно в космос». В издании утверждается, что Россия рассматривает возможность искусственного создания экологической катастрофы на территории Британии.

    В качестве одной из угроз британские официальные лица назвали разработку погодного оружия, которое якобы может быть использовано для противодействия изменению климата и дестабилизации окружающей среды в Британии. Эти страхи усилились на фоне появления сообщений в СМИ о возможных кибератаках России на критически важную инфраструктуру страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия планирует ввести усиленный режим контроля против России в рамках Схемы регистрации иностранного влияния, включив ее в список стран, представляющих угрозу для национальной безопасности.

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    18 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    КСИР заявил о взятии контроля над небом Израиля после применения гиперзвука
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о взятии под контроль неба Израиля после ночной атаки на государство с помощью гиперзвуковых ракет «Фаттах».

    «Сегодняшний ракетный удар показал, что мы полностью контролируем небо над оккупированными территориями, а их жители оказались полностью беззащитными перед ракетными атаками Ирана», – сказано в сообщении КСИР.

    Там пояснили, что 11-я волна атак в рамках операции «Истинное Обещание 3» с использованием ракет первого поколения «Фаттах» ознаменовало «начало конца мифической ПВО» Израиля.

    «Мощные и маневренные ракеты «Фаттах» сегодня ночью, преодолев противоракетный щит, неоднократно сотрясли убежища сионистских трусов и передали послание силы Ирана военному союзнику Тель-Авива, живущему в иллюзиях и пустых мечтах», – отметили в КСИР.

    Говоря о союзнике в иллюзиях иранцы, вероятно, подразумевали США, которые пока взвешивают все за и против участия в ирано-израильском конфликте. Напомним, ранее портал Axios узнал, что президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что американское командование привело войска в состояние повышенной готовности по всему региону из-за опасений более масштабной войны, как говорят официальные источники, Иран готовит ракеты для возможных ответных ударов по базам США.

    Ранее встреча американского президента Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в Ситуационном центре завершилась, однако полного согласия среди сторонников главы Белого дома об участии США в ближневосточном конфликте не принесла.

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    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    41 комментарий

    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    17 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Глава МИД Эстонии пригрозил России войной

    Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил перенести боевые действия на территорию России

    Глава МИД Эстонии пригрозил России войной
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил о готовности принести войну в Россию в случае конфликта, отметив обсуждение этого вопроса на саммите НАТО.

    Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны приводит издание Defense One, передает РИА «Новости». Цахкна заявил: «Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию». Он подчеркнул, что страны НАТО готовы к немедленной реакции в случае эскалации ситуации с Россией.

    Министр добавил, что союзники по НАТО собираются на саммите в конце июня, где обсудят увеличение оборонных бюджетов. Также прозвучало намерение рассмотреть новые варианты реагирования на возможные действия России.

    Цахкна отметил, что эстонские власти считают важным повышение готовности к ответу на любые угрозы безопасности со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявления генсека НАТО Марка Рютте о «российской угрозе» с исповедью Кощея. Захарова также обвинила Североатлантический альянс в запугивании населения.

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    18 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Германии не исключили, что после завершения конфликта Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

    «Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

    Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

    Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

    Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.


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    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    18 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии
    Названа причина масштабного энергетического сбоя в Испании и Португалии
    @ Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный сбой в энергосистемах Испании и Португалии в апреле был вызван ошибкой оператора Red Electrica при расчете баланса мощности в условиях скачка напряжения, пишет Reuters.

    Причиной крупного отключения электричества в Испании и Португалии 28 апреля стала ошибка оператора национальной электросети Red Electrica, передает Reuters. Об этом говорится в официальном отчете правительства, опубликованном во вторник.

    Эксперты отметили, что просчеты при расчете энергобаланса не позволили вовремя отреагировать на внезапный скачок напряжения. В результате сеть не смогла справиться с нагрузкой, что привело к массовому отключению электричества.

    Министр по вопросам экологического перехода Сара Аагесен заявила: «Фактически не хватило мощности для поддержания необходимого уровня напряжения, поскольку она не была заранее запрограммирована, или запланированная не обеспечила необходимого показателя по нормативу».

    Она подчеркнула, что в этот день на сбой повлиял ряд факторов, но основная причина – именно резкий скачок напряжения, который сеть не смогла поглотить, вызвав цепную реакцию отключений. В отчете также указывается, что часть электростанций, включая ядерные и газовые, не обеспечили должной поддержки системе. Среди дополнительных факторов названы общая нестабильность энергосистемы и отсутствие достаточного контроля напряжения.

    Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить итоги расследования крупного сбоя электроснабжения, произошедшего в конце апреля.

    Между тем энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе.

    Лиссабон заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами после масштабного отключения электроэнергии.

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    17 июня 2025, 18:20 • Новости дня
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    Tasnim: При ударе Ирана по Израилю погибло много офицеров «Моссада»
    @ Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При иранском ракетном ударе по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» погибло много израильских военных, включая офицерский состав, сообщают новостные агентства.

    Официальный Израиль намеренно преуменьшает число жертв ударов по военным объектам, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Отмечается, что израильские власти установили цензуру в стране.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что ВКС КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада».

    Комментарии (3)
    17 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать, заявил президент США Дональд Трамп.

    США знают, где находятся Хаменеи, и могут его легко устранить, но не собираются пока этого делать, заявил Трамп в соцсетях, передает ТАСС.

    Он добавил, что США не желают видеть ракетные удары по мирным гражданам или американским военным. «Безоговорочная капитуляция!» – заключил политик.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут устранить. СМИ сообщали, что Трамп якобы запретил израильской стороне убивать Хаменеи.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    8 комментариев

    Комментарии (31)
    18 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов
    @ Darryl Dyck/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Важно обеспечить 40 млрд долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», – написал он.

    При этом Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев, передает ТАСС.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако Трамп досрочно покинул саммит, поэтому Зеленский пишет в соцсетях о том, как Украина призывает Трампа «использовать свое реальное влияние» и положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским.

    Комментарии (15)
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    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

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    Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки

    Президент США Дональд Трамп нанес удар по самомнению двух политиков с нездоровым самомнением – это Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Чем больше конфликтов между этими тремя, тем лучше для России, но на сей раз Трамп выбрал для своей эскапады крайне неудачный повод. Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Как визит Пашиняна в Турцию связан с атакой на российского миллиардера

    Сразу две громкие новости пришли из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется с историческим визитом в Турцию, а один из богатейших людей страны, российский миллиардер Самвел Карапетян оказался под угрозой лишения собственности и даже уголовного преследования. Между этими событиями есть прямая связь. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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