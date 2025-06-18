В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Гендиректор «Транспорта будущего» анонсировал запуск аэротакси
Гендиректор «Транспорта будущего» спрогнозировал запуск аэротакси через два года
Запуск аэротакси ожидается примерно через два года, заявил глава компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко на Петербургском международном экономическом форуме.
Он подчеркнул, что данный вид транспорта станет доступен после того, как дроны будут широко внедрены в сельском хозяйстве и логистике, а также наработан необходимый опыт эксплуатации, передает ТАСС.
«Разработка продолжается. Сможете года через два полетать непосредственно. Но давайте сначала запустим сельхоз, запустим логистику, протестируем, наработаем часы. Аэротакси и другие проекты, в мире вложены в них десятки миллиардов долларов, даже не рублей. Это важно всегда понимать», – отметил Козаренко.
Он отметил, что прежде массового запуска аэротакси необходимо провести более широкое внедрение беспилотных систем в других сферах экономики, чтобы получить необходимые технические и эксплуатационные навыки.
В июле прошлого года Ростех заявил, что в России началась разработка гибридных авиадвигателей для транспортных беспилотных летательных аппаратов и аэротакси.
В ноябре 2022 года российская компания Hover, разработавшая беспилотное аэротакси, начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.