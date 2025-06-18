Гендиректор «Транспорта будущего» анонсировал запуск аэротакси

Гендиректор «Транспорта будущего» спрогнозировал запуск аэротакси через два года

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что данный вид транспорта станет доступен после того, как дроны будут широко внедрены в сельском хозяйстве и логистике, а также наработан необходимый опыт эксплуатации, передает ТАСС.

«Разработка продолжается. Сможете года через два полетать непосредственно. Но давайте сначала запустим сельхоз, запустим логистику, протестируем, наработаем часы. Аэротакси и другие проекты, в мире вложены в них десятки миллиардов долларов, даже не рублей. Это важно всегда понимать», – отметил Козаренко.

Он отметил, что прежде массового запуска аэротакси необходимо провести более широкое внедрение беспилотных систем в других сферах экономики, чтобы получить необходимые технические и эксплуатационные навыки.

В июле прошлого года Ростех заявил, что в России началась разработка гибридных авиадвигателей для транспортных беспилотных летательных аппаратов и аэротакси.

В ноябре 2022 года российская компания Hover, разработавшая беспилотное аэротакси, начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.