В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.0 комментариев
Ростех начал разработку гибридных двигателей для аэротакси
В России началась разработка гибридных авиадвигателей для транспортных беспилотных летательных аппаратов и аэротакси, сообщил Ростех.
Разработкой занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех), сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.
Расчетная мощность силовой установки должна составить до 1,5 МВт, двигатели создаются для транспортных беспилотников, аэротакси и самолетов вертикального и сверхскоростного взлета и посадки.
«В основу перспективных разработок ляжет гибридная силовая установка (ГСУ) с заложенной мощностью 500 кВт, созданная петербургским предприятием ОДК-Климов на основе нового авиационного двигателя ВК-650В», – добавили в Ростехе.
Силовой агрегат представляет собой газотурбинный и электрические двигатели, электрогенератор, аккумуляторы и силовую электронику.
В ноябре 2022 года российская компания Hover, разработавшая беспилотное аэротакси, начала сертификацию своей разработки в качестве гражданского воздушного судна.