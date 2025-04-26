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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    26 апреля 2025, 22:39 • Новости дня

    Стало известно о росте турпотока между Россией и Ираном

    Туристический поток между Россией и Ираном вырос на 52 процента

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году зафиксировано значительное увеличение количества поездок между Россией и Ираном, чему способствовало бесперебойное авиасообщение и безвизовый режим.

    Как сообщает ТАСС, министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что за 2024 год туристический поток между Россией и Ираном увеличился на 52 процента по сравнению с предыдущим годом. «Рост туристического потока за прошлый год по сравнению с предыдущим составил 52%.

    Это большое достижение», – отметил он. Министр подчеркнул, что между странами действует бесперебойное авиасообщение и существует безвизовое пространство для туристических групп, что способствует увеличению обмена туристами.

    По словам Цивилева, потенциал увеличения турпотока еще не исчерпан, и в ближайшие годы ожидается дальнейший рост. Он также добавил, что объем двусторонней торговли за 2024 год составил 4,8 млрд долларов, и тенденция к росту сохраняется. Россия экспортирует в Иран сельскохозяйственную продукцию, металлы и древесину, а из Ирана в Россию поступают фрукты, овощи, транспорт и химическая продукция.

    Министр также рассказал о развитии сотрудничества в сфере образования: около 9 тысяч иранских студентов учатся в российских вузах, а между университетами двух стран подписано более 300 соглашений. Кроме того, Цивилев отметил подписание соглашения о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», который соединит Европу с Азией и сделает Иран крупным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который станет важнейшим документом в истории двусторонних отношений; новый договор, по словам экспертов, будет отличаться серьезным расширением военного сотрудничества, а время его подписания специально выбрано накануне инаугурации Дональда Трампа; глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение включает в себя положения об экономике, технологиях, гуманитарных связях и укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

    26 апреля 2025, 13:48 • Новости дня
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный скульптор Зураб Церетели, прощание с которым проходит в Тбилиси в субботу, приобрел масштаб в России, за что в Грузии должны быть признательны, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    Мамрадзе, который в течение девяти лет возглавлял администрацию бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, рассказал, что экс-глава МИД СССР на посту лидера Грузии «нередко обращался к Зурабу Церетели с просьбами приложить усилия для урегулирования тех или иных вопросов в столице России, которые могли быть на пользу Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Церетели понимал, как нужно действовать непублично, он хорошо знал российскую элиту, можно сказать, был ее любимчиком, поэтому использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран, – сказал глава администрации бывшего президента Грузии. – Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы».

    По словам Мамрадзе, «в Грузии могут быть признательны России в том плане, что именно в этой стране Церетели обрел свой мировой масштаб».

    «Так он стал известен всему миру, его скульптуры установлены в разных странах. Можно вспомнить, что именно в Москве в 1997 году Церетели познакомился с нынешним президентом США Дональдом Трампом, который отзывался о нем как о «авторитетном, влиятельном человеке», – сказал Мамрадзе.

    Эксперт отметил, что «Церетели умел создавать особую доверительную атмосферу, которая способствовала налаживаю политических контактов».

    «Примечательно, что проститься с Зурабом Церетели пришли руководители Грузии, которые отдают дань величине этой личности и его вкладу в мировое искусство», – отметил Мамрадзе.

    По словам аналитика, «трудно сказать, мог бы сегодня Церетели способствовать развитию отношений двух стран, так как война 2008 года привела к разрыву дипломатических отношений».

    «Однако очень важно, что между двумя странами сохранились гуманитарные, экономические контакты, что, безусловно, не могло бы не радовать Зураба Церетели как великого грузинского художника и скульптора, состоявшегося в России», – отметил он.

    Напомним, скульптор Зураб Церетели умер на 92-ом году жизни. В четверг гроб с его телом доставили в Тбилиси из Москвы. В субботу в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона Тбилиси началась церемония прощания с Церетели. Скульптора похоронят на территории Дидубийского пантеона, где покоится супруга мастера Инесса Андроникашвили.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 17:11 • Новости дня
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    МИД России усомнился в искренности посла Франции де Ривьера
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выразил сомнения в искренности посла Франции Николя де Ривьера после его интервью о перспективах отношений между Москвой и Парижем.

    Оптимистичные оценки российского-французского диалога, высказанные де Ривьером, контрастируют с публичными высказываниями официальных лиц Франции, особенно в части санкционной политики и урегулирования на Украине, заявили в МИД России, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили: «Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит».

    Напомним, 1 апреля новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию и передал копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко.

    Де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

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    26 апреля 2025, 15:15 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи достигло 516

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана привел к травмам у 516 человек, при этом сведений о погибших пока не поступало.

    Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 516 человек, передает ТАСС. Инцидент произошел на побережье Персидского залива, подробности о причинах взрыва пока не сообщаются.

    Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст сообщил: «Общее число пострадавших достигло 516». Информации о погибших на данный момент не поступало, отмечают в экстренных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия на тот момент были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших при взрыве достигло 406 человек.

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    26 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

    Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

    Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

    Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

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    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 15:41 • Новости дня
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    Захарова рассказала о слезах радости после освобождения Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ее близкие эмоционально отреагировали на возвращение мира в Курскую область.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что все члены ее семьи следили за новостями о ситуации в регионе и ежедневно молились за его жителей.

    «Со слезами радости на глазах вся наша семья встретила новость об освобождении Курской области! Каждый день следили за новостями, каждый день молились за жителей этой многострадальной земли. Слава Богу! Пасхальная радость возрождения мира на Курщине», – написала она.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

    Ранее Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области.

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    26 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов перечислил военные части, проявившие наибольшую эффективность при освобождении Курской области.

    Он уточнил, что в ходе освобождения области особенно отличились 22-й мотострелковый полк 72-й дивизии, 810-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты и 1427-й мотострелковый полк, передает ТАСС.

    Герасимов заявил: «Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области, село Горналь. При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка. Таким образом завершен разгром вооруженных формирований, Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область».

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас достигло 406 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При взрыве в южном иранском порту Бендер-Аббас количество пострадавших выросло до 406, что значительно превышает ранее сообщавшиеся данные.

    Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана достигло 406 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars. Ранее агентство Mehr информировало о 281 пострадавшем. В сообщении уточняется: «Четыреста шесть человек пострадали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрировали сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших достигло 115 человек.

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    26 апреля 2025, 00:14 • Новости дня
    Киркоров на концерте в Петербурге запаниковал во время работы пиротехники

    Закрепленная на теле Киркорова пиротехника чуть не подожгла его костюм на концерте в Петербурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Филипп Киркоров получил ожог во время номера с пиротехникой на концерте в зале «Октябрьский», но не остановил выступление.

    Во время выступления Филиппа Киркорова в большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, произошел инцидент с пиротехникой, передает РИА «Новости». Одна из зрительниц рассказала, что когда за спиной у певца вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, у многих создалось впечатление, что на нем что-то загорелось.

    «Во время одной из песен, когда за спиной у Киркорова вспыхнули фейерверки, напоминающие крылья, возникло впечатление, что на нем что-то загорелось... Сам он ойкнул, а потом сказал, что обжегся, и все захлопали», – рассказала собеседница агентства.

    На предоставленном зрительницей видео видно, что Киркоров находился над сценой на подвесной конструкции, а из-за его спины били фейерверки по три с каждой стороны. При этом видно, что столб искр бьет в канат, за который певец держался рукой.

    Через несколько секунд работы пиротехники Киркоров стал интенсивно двигать руками, будто бы пытаясь сбить пламя.

    По словам посетительницы, пиротехника работала очень интенсивно, и элемент костюма певца, предположительно, загорелся.

    Несмотря на случившееся, концерт продолжился. Киркоров обыграл ситуацию, с улыбкой сказав в микрофон, что обжегся. Реакция артиста на форс-мажорную ситуацию вызвала овации в зале.

    Комментариев от представителей Киркорова на момент публикации не поступило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров объявил о планах вернуться на российскую сцену с двумя концертами в Петербурге после годового перерыва.

    В городе Кочани в Северной Македонии на дискотеке «Пулс» произошел пожар, причиной которого стало использование пиротехники, в результате чего погибли более 50 человек.

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    26 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова пообещала помнить помощь КНДР при освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность бойцам КНДР за поддержку российских военных при освобождении Курской области.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала освобождение Курской области от ВСУ и участие бойцов КНДР в этой операции. Дипломат обратила внимание на заявление начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, который подчеркнул стойкость и героизм северокорейских бойцов, действовавших вместе с российскими военными в Курской области.

    «Никогда мы не забудем наших друзей», – написала спикер МИД.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минтранс предложил запретить стоянку электросамокатов на тротуарах

    Стало известно о подготовке запрета парковки СИМ вне спецмест

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство транспорта инициировало изменения в ПДД, которые ограничат стоянку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на тротуарах и дорожках.

    Как передает РИА «Новости», Минтранс России разработал проект изменений в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, который предусматривает запрет их стоянки на тротуарах, пешеходных, велосипедных и велопешеходных дорожках, а также в пешеходной зоне, если место для парковки не обозначено специальным знаком или разметкой. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

    В документе отмечается, что полномочия по организации парковок и установлению штрафов за нарушение правил парковки СИМ, используемых по договорам краткосрочной аренды, могут регулировать сами операторы арендных сервисов на основании публичных договоров. По мнению Минтранса, дополнительное правовое регулирование в этой части не требуется.

    В министерстве также сообщили, что разрабатываемые изменения в ПДД вводят понятное разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом. Пользователь СИМ будет считаться водителем транспорта с соответствующими обязанностями. Кроме того, будет введен запрет на движение на СИМ более одного человека независимо от конструкции, а скорость при сближении с пешеходами ограничат десятью километрами в час. Также новые правила усилят приоритет пешеходов, запретят СИМ требовать пропустить их и подавать звуковые сигналы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Восточном округе Москвы водитель Lada Granta совершил наезд на электросамокат с двумя 15-летними девушками, а в России операторы кикшеринга с 17 апреля ввели ограничение скорости электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности движения на тротуарах, при этом в Уфе мужчина с ножом напал на несовершеннолетних, катавшихся на электросамокатах.

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    26 апреля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо число погибших при взрыве в порту Ирана

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас унес жизни четырех человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас, по данным местных спасательных служб, привел к гибели как минимум четырех человек.

    Глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди сообщил о гибели минимум четырех человек в результате взрыва в порту Бендер-Аббас, передает РИА «Новости». Он уточнил в эфире иранского телевидения: «У нас есть статистика, но нам подтвердили (гибель) четырех человек».

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв, сообщалось о 516 пострадавших.

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    25 апреля 2025, 23:45 • Новости дня
    Гнесинский ансамбль исполнил советские песни в штаб-квартире ООН в Женеве

    Гнесинский хор Altro Coro исполнил военные песни в штаб-квартире ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    В Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.

    Исполнение бессмертных песен военных лет состоялось в штаб-квартире ООН в Женеве, передает ТАСС.

    Организаторами выступили постоянное представительство России при ООН и «Русский дом» в Риме.

    Мероприятие прошло в Зале прав человека и альянса цивилизаций, вместимость которого была превышена: присутствовали российские дипломаты, представители СНГ, КНДР, швейцарской общественности и сотрудники ООН.

    В течение часа хор Altro Coro под руководством Александра Рыжинского исполнил такие известные композиции, как «Синий платочек», «Нам нужна одна победа», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Эх, дороги».

    Зал встречал каждое выступление бурными аплодисментами, а по окончании концерта публика аплодировала стоя и долго не отпускала артистов со сцены.

    Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, отметил: «В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне очень необходимо донести правду об этой войне, рассказать объективно о том, что было на самом деле».

    Он подчеркнул высокий интерес к мероприятию и действенность «мягкой силы».

    Генконсул РФ Игорь Попов сообщил, что иностранцы, посетившие концерт, были поражены эмоциональностью песен, хотя услышали их впервые, и назвал музыку «высоким искусством, которое связывает народы».

    Александр Рыжинский добавил, что Altro Coro чаще гастролирует по России, но и в Европе коллектив собирает полные залы дважды в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что российские фильмы один за другим получают отказы в участии в зарубежных фестивалях даже при наличии предварительных договоренностей.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил решение Японии продолжать проведение гастролей российских артистов и дней культуры, несмотря на политическую напряженность.

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    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

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    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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