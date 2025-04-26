Стало известно о росте турпотока между Россией и Ираном

Туристический поток между Россией и Ираном вырос на 52 процента

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что за 2024 год туристический поток между Россией и Ираном увеличился на 52 процента по сравнению с предыдущим годом. «Рост туристического потока за прошлый год по сравнению с предыдущим составил 52%.

Это большое достижение», – отметил он. Министр подчеркнул, что между странами действует бесперебойное авиасообщение и существует безвизовое пространство для туристических групп, что способствует увеличению обмена туристами.

По словам Цивилева, потенциал увеличения турпотока еще не исчерпан, и в ближайшие годы ожидается дальнейший рост. Он также добавил, что объем двусторонней торговли за 2024 год составил 4,8 млрд долларов, и тенденция к росту сохраняется. Россия экспортирует в Иран сельскохозяйственную продукцию, металлы и древесину, а из Ирана в Россию поступают фрукты, овощи, транспорт и химическая продукция.

Министр также рассказал о развитии сотрудничества в сфере образования: около 9 тысяч иранских студентов учатся в российских вузах, а между университетами двух стран подписано более 300 соглашений. Кроме того, Цивилев отметил подписание соглашения о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», который соединит Европу с Азией и сделает Иран крупным логистическим хабом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который станет важнейшим документом в истории двусторонних отношений; новый договор, по словам экспертов, будет отличаться серьезным расширением военного сотрудничества, а время его подписания специально выбрано накануне инаугурации Дональда Трампа; глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение включает в себя положения об экономике, технологиях, гуманитарных связях и укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.