  • Новость часаВСУ за сутки потеряли свыше 220 человек на Курском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В договоре Армении с США отсутствует самое главное
    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике
    Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в 33 года
    Воюет даже Конституция. Обновленный основной закон помогает России побеждать в СВО
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    Посла России вызвали в МИД Армении
    ВСУ направили на штурм в Курской области элитные отряды и ССО
    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Эксперт: Стратегическое партнерство с США показало суверенную неполноценность Армении
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

    Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    2 комментария
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    9 комментариев
    15 января 2025, 14:39 • Новости дня

    В Иране назвали основные направления нового договора с Россией

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал экономику и технологии основными направления договора с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран и Россия готовятся подписать новый договор, который охватывает экономику, технологии и гуманитарные связи, а также укрепляет сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в своей статье озвучил основные направления нового договора между Ираном и Россией. Он подчеркнул, что соглашение будет всеобъемлющим и охватит все аспекты взаимодействия между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Ключевыми направлениями договора станут экономическое сотрудничество, технологии и наука, а также культура и туризм, что предполагает укрепление гуманитарных связей. Аракчи отметил особое значение этих областей для развития двусторонних отношений.

    Кроме того, министр подчеркнул важность совместных усилий в сфере обороны и безопасности. «Одним из важных аспектов договора является укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Иран и Россия обладают ценным опытом борьбы с терроризмом и экстремизмом. Такое партнерство, направленное на укрепление региональной и глобальной стабильности, отвечает не только интересам двух стран, но и интересам мира во всем мире», – заявил Аракчи.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.

    Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.

    14 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.

    Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

    В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

    «Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

    Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.

    Коментарии (6)
    14 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Работа Рунета восстановлена после сбоя

    РКН сообщил об оперативном восстановлении работы Рунета после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа российского сегмента интернета была оперативно восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Роскомнадзор подтвердил, что работоспособность Рунета была восстановлена после кратковременного нарушения связности, передает РИА «Новости». В РКН пояснили, что проблема была выявлена и быстро устранена благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

    Под связностью сети подразумевается возможность установления соединения между любыми парами узлов, что является основой стабильной работы интернета.

    Во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. В СМИ сообщали, что в Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло.

    Коментарии (4)
    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    ФСБ: Киев предлагал российским военным 1 млн долларов за уход из Горловки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Военная разведка Украины предлагала российским военнослужащим деньги за оставление позиций в Горловке, передача аванса в 100 тыс. долларов была пресечена, сообщили в ФСБ.

    Военная разведка Украины предлагала российским военным 1 млн долларов за оставление позиций под Горловкой в ДНР, передает ТАСС.

    Эта разведывательная акция была пресечена контрразведкой ФСБ и переведена в контролируемые условия. Российские спецслужбы получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской стороной в качестве аванса.

    В Центральном оперативном штабе ФСБ сообщили, что представители украинской разведки делали предложения российским военнослужащим, обещая крупные суммы за сдачу позиций. Однако все действия были вскрыты и контролировались российской контрразведкой.

    Кроме того, по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары. Военные операции, связанные с контрразведкой, позволили предотвратить возможный отход российских войск и укрепить их позиции в районе Горловки.

    Накануне ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем. Выяснилось, что задержанному в Ярославской области мужчине обещали 1,5 млн рублей за теракт.

    Коментарии (11)
    14 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    Патрушев: Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

    Урегулирование ситуации на Украине должно проходить в формате переговоров между Москвой и Вашингтоном без участия других западных стран, заявил Патрушев в интервью KP.RU, передает ТАСС.

    «Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада», – сказал Патрушев.

    Он подчеркнул, что не видит необходимости в участии Лондона и Брюсселя в этих переговорах, так как «разговаривать не о чем».

    Патрушев также отметил, что руководство ЕС уже давно перестало иметь право говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Он считает, что эти страны заинтересованы в стабильности в Европе и занимают более взвешенную позицию в отношении России по сравнению с другими членами ЕС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

    Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обнародовал семь главных задач украинской дипломатии на 2025 год, среди которых нет переговоров с Россией.

    Коментарии (15)
    14 января 2025, 17:54 • Новости дня
    В работе Рунета произошел масштабный сбой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

    Масштабный сбой в работе Рунета отмечается по всей России, передает РИА «Новости». Пользователи жалуются на недоступность сайтов в доменных зонах .рф и .ru как в домашнем, так и в мобильном интернете. Проблемы затронули операторов связи, банки, сервисы «Яндекса», «Ростелекома», «Дом.ру», «Мос.ру» и другие российские сайты.

    Кроме того, наблюдаются перебои в работе мессенджеров, маркетплейсов, социальных сетей, в том числе TikTok.

    В частности, представители «Ростелекома» сообщили ТАСС, что проблемы с доступом к интернет-доменам не связаны с их сетями, подчеркнув: «Проблема не на нашей сети». В МТС отказались комментировать ситуацию.

    В ноябре российские пользователи столкнулись с перебоями в работе банковских приложений, служб доставки и операторов связи, что связано с неполадками в облачном сервисе.

    Коментарии (8)
    14 января 2025, 15:46 • Новости дня
    Глава комитета парламента Словакии признал спровоцированным конфликт на Украине

    Глава комитета парламента Словакии напомнил о победе СССР над фашизмом и признал конфликт на Украине спровоцированным

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета парламента Словакии Мариан Кери отметил важность памяти о победе СССР над нацизмом на встрече с Григорием Карасиным, подчеркнув, что забывать об этом опасно.

    На встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Григорием Карасиным глава комитета по международным делам Национального совета Словакии Мариан Кери подчеркнул важность сохранения памяти о победе СССР над фашизмом.

    Как сообщает ТАСС, Кери выразил благодарность за жертвы, принесенные советскими гражданами и солдатами Красной армии в борьбе с нацизмом. «Мы, словаки, не забываем и помним, что если бы не было огромных жертв граждан СССР и солдат Красной армии, то нацизм, фашизм никогда бы не был побежден. Это опасно забывать», – заявил он.

    Кроме того, на встрече была озвучена позиция Словакии по поводу конфликта на Украине. Мариан Кери подчеркнул, что война на Украине не была неспровоцированной, отметив, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот. Этот комментарий стал частью обсуждения текущих международных отношений и исторической памяти в контексте европейской политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским о транзите газа, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа могла бы состояться в Братиславе, а также парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами.

    Коментарии (4)
    15 января 2025, 12:15 • Новости дня
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России обнародовала аудиозапись, где представитель ГУР МО Украины пытался подкупить российских военных за 1 млн долларов для отступления в Горловке.

    ФСБ обнародовала запись телефонного разговора, в котором представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пытался подкупить российских военных, передает ТАСС.

    В разговоре представитель украинской разведки отмечал, что это «больше политическая задача», и предлагал, чтобы обе стороны оказались довольны. Он заверял, что «ни одного выстрела не будет» и украинские силы смогут беспрепятственно занять позиции, если российские военные дадут согласие.

    Представитель ГУР МОУ также обещал, что после занятия позиций украинскими силами «все останавливается на три-четыре месяца» и он будет ответственным за все происходящее в этом квадрате.

    Он заявлял, что обсудит это предложение «с самым верхом», и просил дать украинским силам занять хотя бы два дома на участке Кучерявый, чтобы избежать попадания в «огневой мешок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла передачу аванса в размере 100 тыс. долларов от военной разведки Украины российским военнослужащим за оставление позиций в Горловке.

    Коментарии (2)
    14 января 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров назвал главное условие для обсуждения гарантий безопасности Украине

    Лавров сообщил о готовности Москвы обсуждать гарантии безопасности для Украины в евразийском контексте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но при одном условии.

    Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине, но только с учетом евразийского контекста, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.

    По словам министра, Запад использует Украину, «чтобы ослабить Россию» в контексте ее места в системе европейской безопасности. Он подчеркнул, что угрозы на западных границах России должны быть ликвидированы как одна из главных первопричин конфликта.

    «Ликвидированы они могут быть, наверное, только в контексте каких-то более широких договоренностей, мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще никак не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст – он будет доминирующим», – сказал Лавров.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году, а советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк предложил размещение ракет малой дальности на территории Украины как часть гарантий безопасности для заключения мирного договора с Россией.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Лавров пошутил над словом «фактчекинг» на пресс-конференции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил на пресс-конференции о путанице с термином «фактчекинг», предложив заменить его русским эквивалентом «проверка фактов».

    Лавров пошутил на пресс-конференции, что ослышался, когда журналист использовал термин «фактчекинг», передает ТАСС. Это произошло во время обсуждения задач «Международной фактчекинговой организации», меморандум о создании которой был подписан на форуме «Диалог о фейках 2.0» в Москве в конце прошлого года.

    «Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек», – с улыбкой сказал Лавров, прокомментировав использование термина. Он подчеркнул, что понимает сложность замены некоторых англицизмов, но добавил, что «проверка фактов» не является сложнопроизносимым сочетанием.

    Лавров отметил, что использование англицизмов часто обусловлено их емкостью и трудностью замены полноценными русскими аналогами. Однако он выразил мнение, что в данном случае русский эквивалент вполне уместен.

    В октябре генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, целью которой станет борьба с фейковой информацией. На форуме «Диалог о фейках 2.0» в ноябре в Москве презентовали концепцию ассоциации GlobalFactсhecking Network, которая будет заниматься международным фактчекингом и борьбой с фейковыми сообщениями.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Лавров: Заявление США о поддержке Украины – завещание истребить все русское

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление администрации США о продолжении поддержки Украины «завещанием истребить все русское».

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году заявил, что заявление уходящей администрации США о продолжении поддержки Украины является «завещанием истребить все русское», передает ТАСС.

    «Когда уходящая администрация [США] в лице [госсекретаря США Энтони] Блинкена, [помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка] Салливана говорит, мы уверены, что новый Белый дом продолжит политику поддержки Украины. Это что, завещание истреблять все русское по-прежнему? Это не такая простая вещь, это очень опасная вещь», – сказал он. Лавров отметил, что такая политика ведется США для сдерживания конкурентов.

    Ранее Лавров обвинил администрацию Байдена в намерении усложнить жизнь избранному президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что Трамп получает тяжелое наследство от предыдущих американских властей, в том числе в связи с ситуацией в Калифорнии.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута
    Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по очистке побережья Азовского моря в Запорожской области от мазута, который попал в воду из-за крушения танкеров, полностью завершены, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    По его словам, на сегодняшний день полностью расчищено 14,5 км побережья Бердянской косы, что составляет 100 процентов от загрязненного участка, передает ТАСС.

    В ходе работ было собрано 2385 мешков песчано-мазутной смеси общим весом 59,7 тонны, добавил Балицкий.

    Ранее специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий этой аварии.

    Коментарии (2)
    14 января 2025, 18:02 • Новости дня
    Роскомнадзор прокомментировал сбой в работе Рунета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Роскомнадзоре заявили, что в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, но ведомство пока не знает, почему это произошло, пишут СМИ.

    Как сообщил представитель Роскомнадзора, в работе всех операторов наблюдаются сбои, причина устанавливается, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Напомним, во вторник пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 14:57 • Новости дня
    Лавров заявил об игнорировании прав русских на Западе

    Лавров указал на отсутствие обсуждения прав русских в западном дискурсе

    Tекст: Денис Тельманов

    Права русских на Украине, включая язык и культуру, по мнению Лаврова, игнорируются в западном дискурсе, что недопустимо для серьезных переговоров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что права русских, их язык, культура и образование, которые были законодательно запрещены на Украине, пока не находят отражения в западном дискурсе, передает ТАСС. Лавров отметил, что это создает сложности для серьезных международных переговоров.

    На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году Сергей Лавров подчеркнул, что без признания проблем русских на Украине невозможно наладить полноценные обсуждения с западными странами. Министр отметил, что «пока еще ни в нарративе, ни в дискурсе [на Западе], ни в чем не звучат права русских».

    Лавров выразил обеспокоенность тем, что Запад игнорирует законодательные запреты, касающиеся русского языка, культуры и образования на Украине. Он подчеркнул, что подобное отношение западных стран делает невозможным серьезные разговоры и решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская актриса Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык на вручении премии Параджанова, заявив о праве говорить на любом языке, что вызвало овации зала.

    Поисковый запрос «С Рождеством» стал самым популярным в Google на Украине 7 января, несмотря на официальный праздник 25 декабря.

    В Киеве полиция начала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение, вызвав скандал в соцсетях.

    Украинский лидер Владимир Зеленский, объясняя отказ от использования русского языка в интервью Лексу Фридману, заявил о презрении к русскому народу.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости продолжения мести президенту Украины Владимиру Зеленскому даже после его отстранения от должности. 

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен

    Губернатор Миляев: Пожар в военном госпитале в Туле полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Произошедший накануне в военном госпитале на улице Советской в Туле пожар полностью ликвидирован, сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев в своем Telegram-канале подтвердил, что работы по тушению завершились в 17.32 по московскому времени.

    «В 17.32 [мск] полностью завершены работы по ликвидации пожара в здании военного госпиталя на Советской [улице] в Туле», – написал губернатор.

    Напомним, накануне в результате пожара в здании военного госпиталя в Туле произошло частичное обрушение кровли. Пожарным удалось локализовать возгорание, но тушение осложнялось деревянными перекрытиями здания.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал правительство и регионы к активным мерам по ликвидации аварии танкеров

    Путин призвал к активным мерам по ликвидации аварии танкеров
    @ Елена Задворная/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе.

    Путин обратился к правительству и региональным властям с просьбой активно содействовать в ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами», – сказал Путин. Он также выразил благодарность волонтерам за их активное участие в работах по очистке берегов и ликвидации последствий аварии с первых дней после инцидента.

    Глава государства особо отметил важность сотрудничества всех служб и ведомств для выполнения полного комплекса мероприятий. Он подчеркнул, что это критически важно для сохранения экологического баланса и улучшения качества жизни в причерноморских регионах, включая Крым и Севастополь.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев объявил о создании постоянно действующего оперативного штаба для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

    Сообщалось, что в Краснодарском крае начат этап обвалования танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у берегов Анапы, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря, а специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

    Коментарии (0)
    Главное
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики
    Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
    Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми
    Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло»

    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа

    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией и как Братислава может надавить на Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

    Перейти в раздел

    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

    Перейти в раздел

    В договоре Армении с США отсутствует самое главное

    Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве. Для США это очередное поспешное действие уходящей администрации Байдена, а официальный Ереван таким образом сделал еще один шаг в сторону от России и ОДКБ. Но есть нюансы. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............