В Иране назвали основные направления нового договора с Россией

Глава МИД Ирана Аракчи назвал экономику и технологии основными направления договора с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Аракчи в своей статье озвучил основные направления нового договора между Ираном и Россией. Он подчеркнул, что соглашение будет всеобъемлющим и охватит все аспекты взаимодействия между двумя государствами, передает РИА «Новости».

Ключевыми направлениями договора станут экономическое сотрудничество, технологии и наука, а также культура и туризм, что предполагает укрепление гуманитарных связей. Аракчи отметил особое значение этих областей для развития двусторонних отношений.

Кроме того, министр подчеркнул важность совместных усилий в сфере обороны и безопасности. «Одним из важных аспектов договора является укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Иран и Россия обладают ценным опытом борьбы с терроризмом и экстремизмом. Такое партнерство, направленное на укрепление региональной и глобальной стабильности, отвечает не только интересам двух стран, но и интересам мира во всем мире», – заявил Аракчи.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не направлен против интересов других стран, а будет способствовать укреплению дружественных отношений между государствами.

Напомним, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве.