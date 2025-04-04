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    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 21:48 • Новости дня

    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

    Россия и Куба подписали соглашение в сфере здравоохранения

    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

    Подписание состоялось во время рабочего визита российской делегации на Кубу во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА «Новости». Соглашение приурочено к 65-летию восстановления дипломатических связей между странами.

    Церемония подписания прошла в рамках 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Гаване. Документ с российской стороны подписал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, а с кубинской – первый заместитель министра здравоохранения республики Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.

    Всего стороны подписали 13 соглашений, включая договор о создании Лаборатории искусственного интеллекта в Российско-Кубинском научно-исследовательском центре, расположенном в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны. Также были заключены соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина и Педагогическим университетом Энрике Хосе Вароны.

    В частности, Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис подписали заключительный акт заседания.

    Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу. На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.

    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    4 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    В России насчитали более 41 млн пенсионеров
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости, следует из данных Социального фонда России.

    В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».

    Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.

    Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.

    Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянину, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.

    Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

    Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    4 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия выслала трех молдавских дипломатов

    Россия выслала трех молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России для вручения ноты протеста из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

    В МИД России подчеркнули, что посольство России в Молдавии действует согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Любые обвинения в адрес российской дипмиссии во вмешательстве во внутренние дела Молдавии были отвергнуты как безосновательные, подчеркивается в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД России вручил Дарию ноту о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, также объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им предписано покинуть страну.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

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    4 апреля 2025, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 107 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 107 украинских беспилотников над территорией России.

    Из них 34 дрона были ликвидированы над Курской областью и тридцать над Орловской.

    При этом 18 беспилотников сбили над Липецкой областью, семь – над Калужской. По четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и над акваторией Азовского моря, три – над Тамбовской областью и Московским регионом.

    По два беспилотника ликвидировали над Брянской областью, а по одному – над Воронежской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    4 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособоронэкспорт предложил странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет противодействовать сепаратизму, наркотрафику и пиратству, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

    Михеев подчеркнул, что Африка сегодня сталкивается с угрозами, характерными для многих регионов и стран, включая рост террористической опасности и международной организованной преступности, передает ТАСС. Он добавил, что высокую напряженность создает активизация наркотрафика, пиратства, незаконной миграции и добычи ресурсов.

    «Рособоронэкспорт предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств», – заявил Михеев.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об активном сотрудничестве России и стран Сахеля в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты.

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    4 апреля 2025, 11:42 • Новости дня
    Планировавшему теракт агенту Киева обещали эвакуацию детей на Запад

    Tекст: Александра Юдина

    Российскому военнослужащему, планировавшему теракт в военной части по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны за выполнение задания, сообщает СК.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российскому военнослужащему, планировавшему теракт по заданию Киева, обещали эвакуировать его детей в западные страны.

    Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконное хранение взрывчатых веществ.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что подозреваемый является членом запрещенного в России террористического сообщества.

    На допросе военнослужащий признался, что собирался заминировать автомобиль курсантов военных вузов, находясь на лечении в воинской части.

    Он продолжал общаться с куратором с Украины, который передал ему координаты тайника со взрывчаткой. При попытке изъять взрывчатые вещества, подозреваемый был задержан.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили вооруженное нападение на образовательное учреждение, подготовку которого вел житель Ижевска.

    До этого ФСБ  предотвратила теракт в административном здании Москвы, задержав завербованного украинскими спецслужбами мужчину с самодельным взрывным устройством.

    А жителя Белгородской области задержали по подозрению в подготовке теракта в Валуйках и намерении отравить российских военных.

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    4 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване

    Чернышенко: Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване

    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует начать реализацию проекта по организации таксопарка в Гаване в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что проект включает передачу 50 автомобилей «Москвич» Кубе, передает ТАСС.

    Это станет первым шагом к созданию нового таксопарка в столице страны. По словам вице-премьера, финансовые решения, необходимые для запуска проекта, уже приняты.

    Ранее автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года.

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    4 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о высоком запасе прочности российской экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экономика России демонстрирует высокий запас прочности в условиях мировой экономической турбулентности благодаря филигранным действиям властей.

    Представитель Кремля заявил, что благодаря филигранной работе правительства и президента, российская экономика развивается успешно и имеет высокий запас прочности, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге, он подчеркнул, что текущая ситуация в мировой экономике требует дополнительных усилий, однако действия руководства России позволяют обеспечить стабильность.

    Однако он также добавил, что в условиях мировой экономической турбулентности, вызванной, в частности, американскими пошлинами, потребуются дополнительные усилия для поддержания устойчивости российской экономики.

    Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии.

    Эскалация «торговой войны» Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой кровожадной торговой войны Трампа.

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    4 апреля 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин указал на тяжелое состояние школы при консерватории в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой обратил внимание на тяжелое состояние материальной базы средней специальной музыкальной школы при Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

    Президент подчеркнул: «Ольга Борисовна, еще хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с «десятилеткой» в Петербурге, «десятилеткой» при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние». Об этом сообщает ТАСС.

    Любимова подтвердила, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Она добавила, что Министерство культуры поддерживает связь с ректором консерватории для решения проблемы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры.

    В ходе встречи глава государства положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества» и указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО.

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    4 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Эксперт: Абхазии нужна пауза перед следующими выборами

    Политолог Шаповалов объяснил необходимость переноса местных выборов в Абхазии

    Эксперт: Абхазии нужна пауза перед следующими выборами
    @ Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение парламента Абхазии перенести муниципальные выборы вполне логично и имеет веские основания. В республике недавно избирали президента, поэтому новые выборы в период летнего курортного сезона могут негативно отразиться на экономике страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее Народное собрание Абхазии перенесло дату муниципальных выборов на 8 ноября 2025 года.

    «Решение перенести муниципальные выборы в Абхазии оправдано сразу по нескольким причинам. Во-первых, в республике не так давно сменился президент. Организация данного голосования потребовала немало усилий от местного правительства», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

    Он напомнил, что выборы главы государства прошли в два тура. «На славу потрудились все: и избирательные комиссии, и наблюдатели, и общественность, и представители политических партий. Практически вся Абхазия активно участвовала в этом процессе», – подчеркнул собеседник.

    По его оценкам, проводить выборы в органы местного самоуправления на данный момент нецелесообразно. «Речь пошла бы о дополнительной нагрузке на бюджет страны», – уточнил политолог.

    Кроме того, данное решение могло бы отрицательно сказаться на активности граждан. Шаповалов объясняет: частые избирательные кампании способствуют снижению итоговой явки. «Иногда стоит взять паузу. Это позволит жителям республики выдохнуть, а организаторам голосования – набраться сил на будущее», – указал эксперт.

    Во-вторых, кандидатам необходимо разработать обновленные стратегии своих кампаний. «Абхазия пережила непростой период политической турбулентности. В ноябре 2024 года произошли массовые акции, результатом которых стала отставка президента Аслана Бжании», – напомнил спикер.

    «Для урегулирования возникшего кризиса были предприняты серьезные усилия. Если бы выборы в органы местного самоуправления проводились сейчас, то вероятность дестабилизации обстановки стала бы выше», – считает Шаповалов.

    По его мнению, пауза даст возможность избранному главе государства приступить к своим обязанностям и реализации предвыборных обещаний, а абхазскому народу – прийти в состояние успокоения и стабильности. «Сейчас в республике достигнут консенсус. Важно укрепить этот фундамент», – акцентировал политолог.

    «Наконец, нельзя забывать о том, что в Абхазии начинается туристический сезон, и граждане республики с особой теплотой ждут россиян», – продолжил эксперт. Он напомнил, что данная отрасль является базовой для местной экономики.

    «На мой взгляд, вполне логично перенести избирательные процессы. В этих условиях гости страны смогут прекрасно провести время, а ее жители – принять гостей и внести вклад в семейный бюджет», – уточнил собеседник. «Таким образом, решение о переносе муниципальных выборов рациональное. Я думаю, что его одобряет абхазское общество», – заключил Шаповалов.

    Ранее Народное собрание Абхазии перенесло дату муниципальных выборов на 8 ноября 2025 года. Депутаты приняли соответствующий законопроект единогласно. Парламент республики уже продлевал срок полномочий органов местного самоуправления до 7 июня 2025 года, напоминает агентство Апсныпресс.

    Нынешнее решение законотворцы объяснили необходимостью «увеличения временного промежутка между выборами в стране». «Также следует отметить, что в соответствии с действующей редакцией закона "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия" выборы совпадают с открытием массового туристического сезона», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    Напомним, выборы президента Абхазии прошли в два тура – 15 февраля и 1 марта. Во втором туре победил Бадра Гунба с 54,73% голосов избирателей. 2 апреля он принес присягу и вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась в Сухуме.

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    4 апреля 2025, 08:30 • Новости дня
    Чернышенко прибыл в Гавану для участия в российско-кубинской комиссии

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, где примет участие в заседании российско-кубинской комиссии и посетит выставку технологических достижений.

    Вице-премьер России прилетел в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу, передает РИА «Новости».

    Цель визита – участие в 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Чернышенко также планирует посетить выставку «Эволюция технологий на Кубе: вызовы и возможности для новых поколений» Группы компаний «Геокуба».

    Кроме того, вице-премьер побывает на образовательных и производственных площадках.

    Во время визита Чернышенко уже посетил исторический комплекс Казармы Монкада, названный в честь генерала Гильермо Монкады, где его встретили дети с флагами России и Кубы.

    Этот визит проходит в год 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Куба, став страной – партнером БРИКС, усиливает сотрудничество с Россией.

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    4 апреля 2025, 08:43 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой БПЛА показывает отсутствие желания мира

    Tекст: Александра Юдина

    Атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к мирному урегулированию конфликта, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, киевский режим атакой 107 беспилотников на территории России продемонстрировал отсутствие стремления к миру, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что количество дронов, отправленных на бомбардировку гражданских объектов, показательнее, чем заявления Владимира Зеленского о стремлении к урегулированию конфликта.

    Мирошник указал, что Киев нервно реагирует на продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Дипломат добавил, что такие действия Киева противоречат заявлениям о мирном урегулировании конфликта и прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО России за ночь уничтожила более ста украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую.

    Ранее сообщалось, что при ударе украинского беспилотника в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области погиб один человек.

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    4 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов блогера Губанова и издание «Гласная»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, добавив туда видеоблогера Алексея Губанова, кинокритика Екатерину Барабаш, журналиста Алексея Лушникова и издание «Гласная».

    Это решение было принято в пятницу в соответствии с распоряжениями Минюста, передает РИА «Новости».

    В среду Госдума одобрила в первом чтении расширение понятия «иноагент».

    Министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщил, что в реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены.

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    4 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин указал на важность безопасности для документалистов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на соблюдении мер безопасности для документалистов и операторов, работающих в зоне СВО.

    Это заявление было сделано в ходе встречи с министром культуры Ольгой Любимовой, передает ТАСС.

    Во время встречи Любимова отметила, что студенты ВГИК с самого начала СВО проявляли активное желание участвовать в съемках в зоне боевых действий. Она подчеркнула, что как только военные дали разрешение по вопросам безопасности, студенты вместе с молодыми педагогами отправились на съемки, продолжая традиции института.

    Путин в ответ на это напомнил, что основной задачей остается соблюдение необходимых мер безопасности. «Главное, чтобы соблюдали необходимые меры безопасности», – сказал он.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу анонсировал встречу Путина с главой Минкультуры. В ходе встречи глава государства Путин положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества».

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    4 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Путин положительно оценил работу Минкультуры с фондом «Защитники Отечества»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил положительное мнение о сотрудничестве Министерства культуры с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

    Это взаимодействие обсуждалось на встрече президента с министром культуры Ольгой Любимовой, где она рассказала о культурных инициативах для участников СВО, передает РИА «Новости».

    Любимова отметила, что Минкультуры совместно с фондом «Защитники Отечества» организует гастроли в воинских частях, госпиталях и санаториях, а также предоставляет бесплатные билеты в театры и музеи для бойцов, находящихся на реабилитации. Кроме того, обсуждались возможности трудоустройства участников СВО в реставрационные мастерские.

    Президент Путин одобрил такие инициативы, отметив важность контакта министерства с фондом. Также на встрече обсуждались модернизация учреждений культуры в новых регионах России и процесс комплектования библиотек, который, по словам Любимовой, идет активно.

    Министр также отметила студентов ВГИК, которые с начала СВО активно участвовали в съемках документальных фильмов на местах событий. Она подчеркнула, что это соответствует высоким традициям института. Кроме того, Любимова рассказала о студиях «Форпосты» для кинематографистов в новых регионах, назвав их отличными условиями для создания картин. К 9 мая планируется открытие еще двух студий в новых регионах.

    В начале марта Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, в ходе которой назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом», заявил о необходимости предоставления статуса ветеранов боевых действий участникам СВО, отправившимся на фронт из мест лишения свободы, и предложил продумать единый региональный стандарт поддержки для семей участников СВО.

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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

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    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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