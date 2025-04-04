Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

Россия и Куба подписали соглашение в сфере здравоохранения

Tекст: Валерия Городецкая

Подписание состоялось во время рабочего визита российской делегации на Кубу во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА «Новости». Соглашение приурочено к 65-летию восстановления дипломатических связей между странами.

Церемония подписания прошла в рамках 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Гаване. Документ с российской стороны подписал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, а с кубинской – первый заместитель министра здравоохранения республики Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.

Всего стороны подписали 13 соглашений, включая договор о создании Лаборатории искусственного интеллекта в Российско-Кубинском научно-исследовательском центре, расположенном в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны. Также были заключены соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина и Педагогическим университетом Энрике Хосе Вароны.

В частности, Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис подписали заключительный акт заседания.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу. На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.