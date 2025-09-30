В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
TMZ узнал о расставании актрисы Николь Кидман с мужем через 19 лет брака
По данным источников TMZ Кидман и Урбан через 19 лет брака «с лета» не живут вместе.
По словам источников, Кидман одна заботится об их двоих детях и «поддерживает семью в это трудное время после ухода Кита», пишет портал TMZ. Также говорят, что расставание было односторонним, Николь до последнего пыталась спасти брак.
Один из источников сообщил, что Кит приобрел собственное жилье в Нэшвилле и переехал из дома их семьи, который находится в том же городе.
Об официальном разводе данных нет.
Кит и Николь поженились в 2006 году. Их детям 14 и 17 лет.
Журнал People сообщил, что 25 июня Кидман опубликовала в соцсети фотографию, на которой она обнимается с Урбаном в честь годовщины свадьбы и подписала фото «С годовщиной, малыш!» В августе актриса выкладывала фото с дочерями, а Кит в это время был в туре. Его следующее выступление запланировано в Пенсильвании на 2 октября.
