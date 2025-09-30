TMZ узнал о расставании актрисы Николь Кидман с мужем через 19 лет брака

Tекст: Ирма Каплан

По словам источников, Кидман одна заботится об их двоих детях и «поддерживает семью в это трудное время после ухода Кита», пишет портал TMZ. Также говорят, что расставание было односторонним, Николь до последнего пыталась спасти брак.

Один из источников сообщил, что Кит приобрел собственное жилье в Нэшвилле и переехал из дома их семьи, который находится в том же городе.

Об официальном разводе данных нет.

Кит и Николь поженились в 2006 году. Их детям 14 и 17 лет.

Журнал People сообщил, что 25 июня Кидман опубликовала в соцсети фотографию, на которой она обнимается с Урбаном в честь годовщины свадьбы и подписала фото «С годовщиной, малыш!» В августе актриса выкладывала фото с дочерями, а Кит в это время был в туре. Его следующее выступление запланировано в Пенсильвании на 2 октября.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мэттью Макконахи раскрыл секрет прочного брака и воспел в стихах матрас



