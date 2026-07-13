Синоптики рассказали о возвращении теплой погоды в Москву

Tекст: Денис Тельманов

В ближайшую пятницу в столицу вернется тепло, передает РИА «Новости». Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столбики термометров поднимутся до 26 градусов.

«Воздух прогреется до плюс 25 - плюс 26 градусов в пятницу и субботу. Такой период теплой погоды продержится три-четыре дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды», - рассказала Позднякова.

Специалист также добавила, что в ближайшее время возвращения сильной жары до 30 градусов в городе не предвидится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Евгений Тишковец сообщил о надвигающихся на Москву аномальных ливнях. До этого Татьяна Позднякова предупредила жителей столичного региона о ночной грозе.

В начале месяца метеорологи спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха.