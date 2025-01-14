Участники кадровой программы Минкульта возглавили учреждения культуры

Так, Дмитрий Сидоров назначен и.о. ректора Московского государственного института культуры. Ранее он возглавлял в ЛНР Комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодежи, спорта и туризма, был министром культуры, спорта и молодежи ЛНР, в 2023–2024-х годах – министром культуры ЛНР.

Анна Трапкова возглавила Музей истории ГУЛАГа, с 2019 года она управляла Музеем Москвы.

Оксана Косарева стала директором Московского академического художественного училища. Ранее она занимала пост министра культуры Московской области. Последние шесть лет Косарева возглавляла департамент государственной поддержки искусства и народного творчества в Минкультуры России, задача которого сохранять и продвигать народное творчества в стране.

Никита Аникин – стал директором государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». До этого назначения он занимал должность заместителя генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России. Также Аникин преподает на историческом факультете МГУ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что программа «Высшая школа управления в сфере культуры» открыла ряд управленцев, которые уже возглавляют или возглавят в перспективе высокие посты в учреждениях культуры. «Современные реалии ставят серьезные, принципиальные вызовы перед сферой культуры.

И важно, чтобы во главе культурных инстанций на всех уровнях стояли профессионалы, настоящие лидеры», – сказала Любимова. Всего за время программы уже состоялось 17 кадровых назначений в сфере культуры.