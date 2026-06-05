Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
В Москве спрогнозировали теплую и сухую погоду
В конце рабочей недели столичный регион накроет антициклон, который принесет с собой комфортную температуру выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
К выходным температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов, сказал Леус РИА «Новости».
«В пятницу погоду в столичном регионе будет формировать периферия антициклона, который надвигается на центр европейской России с севера. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность, обойдется без дождей», – рассказал синоптик.
Ночью столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25 градусов, что на два-три градуса превышает климатическую норму.
Метеоролог добавил, что ожидается северо-восточный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру достигнет отметки 751 миллиметр ртутного столба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гидрометцентр спрогнозировал потепление в столице до 27 градусов к выходным.