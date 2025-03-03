В Совфеде ответили на план Макрона и Стармера о месячном моратории на воздушные удары по Украине

Сенатор Джабаров: «Мирные» планы Макрона и Стармера не стоят и ломаного гроша

Tекст: Анастасия Куликова

«Когда смотришь на очередной план Британии и Франции по Украине, задаешься вопросом – кто разрабатывает и подписывает эти бумаги», – иронично отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. По его мнению, идея месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» нереализуема.

Американцы, скорее всего, отстранятся от инициативы Эммануэля Макрона и Кира Стармера. Не согласится с планом и Россия. «Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москве нужен прочный мир. Предложение Парижа и Лондона не учитывает позицию российской стороны», – указал Джабаров.

Как считает собеседник, европейские политики продолжают тешить себя идеей нанести поражение России. «Они не понимают, что это невозможно. Российская армия наступает на всех направлениях. Лучшим ответом на план Франции и Британии станет дальнейшее выполнение наших целей», – подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил, что лидеры Европы показали себя «разжигателями войны», их «мирные» планы по Украине не стоят и ломаного гроша. «Европейцев интересует не мир. Они вновь хотят нас обмануть и добиться перемирия, которое позволит накачать Украину вооружениями, а дальше с новой силой продолжить конфликт», – заключил Джабаров.

Ранее Франция и Британия разработали план прекращения огня на Украине. Как сообщил Эммануэль Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

Французский лидер уточнил, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – сказал он.

Президент Франции также выразил надежду на «деэскалацию» отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме. На фоне обострившихся разногласий между США и Украиной в воскресенье в Лондоне состоялся саммит союзников Киева.

Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что для прочного мира необходимо обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой США. «Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я усердно работаю, чтобы свести воедино», – сказал он в интервью BBC.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посчитала, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».