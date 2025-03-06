Лавров заявил, что его не удивляет позиция Европы о мире на Украине

Tекст: Вера Басилая

Лавров прокомментировал позицию Европы по вопросу украинского конфликта, передает ТАСС.

По его словам, большинство европейских стран считает, что «мир на Украине хуже войны». Он подчеркнул, что такое поведение уже не вызывает изумление, так как Европа продолжает придерживаться логики высказываний бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и его сменщицы Каи Каллас.

Лавров отметил, что Россия согласна с тем, что конфликт на Украине можно было бы остановить быстро, если прекратить поставки западной военной помощи Киеву. Он напомнил, что Боррель ранее заявлял, что конфликт можно прекратить за две недели, если остановить военную помощь Украине, но добавил, что этого делать нельзя из-за намерений «нанести стратегическое поражение России».

По словам Лаврова, Боррель, несмотря на свое ответственное положение, призывал к нанесению стратегического поражения России, а его преемница придерживается той же логики. Россия считает подобные высказывания наивными и считает, что прекращение поддержки Украины может привести к быстрому завершению конфликта.

Ранее Сергей Лавров указал на нервозность слов президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости капитуляции Украины.

Лавров также заявил о готовности России к честному диалогу по украинскому кризису, подчеркнув необходимость учета всех первопричин конфликта.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, акцентировав внимание на катастрофических потерях украинской армии и роли конфликта как прокси-войны НАТО против России.