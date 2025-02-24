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    На выборах в Германии проиграли все, кроме ГДР
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России
    Хуснуллин назвал срок открытия трассы М-12 до Екатеринбурга
    В Новороссийске утонуло научно-исследовательское судно
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    24 февраля 2025, 19:24 • Новости дня

    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Небензя с трибуны ГА ООН отметил, что Украина превратилась в частную военную компанию, воюющую за интересы Запада, а конфликт перерос в классическую прокси-войну России со странами НАТО. По его словам, украинская армия несет катастрофические потери, и это делает капитуляцию неизбежной, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя уточнил, что администрация президента США, придя к власти, увидела «настоящее лицо» Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира, так как стремится удержаться на посту президента, опасаясь выборов, которые, как считает Небензя, он не сможет выиграть.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

    24 февраля 2025, 00:13 • Новости дня
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

    Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ
    @ Художник Ильдар Акжигитов

    Tекст: Олег Исайченко

    Скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.

    Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

    В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

    «Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

    Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

    Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

    Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

    Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

    Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

    Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

    «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

    В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

    К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

    Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

    «С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

    С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

    «Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

    Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.

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    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

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    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины не поддержала постановление, которое призывало к продолжению полномочий президента Владимира Зеленского, так как не было набрано необходимого количества голосов.

    Рада провалила голосование за постановление, которое поддерживало продление полномочий Зеленского, передает РИА «Новости». Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за документ проголосовали только 218 депутатов из необходимых 226.

    Он отметил, что в постановлении подчеркивалась необходимость Зеленскому продолжать исполнять президентские обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», – подчеркнул он. Голосование происходило в присутствии еврокомиссаров.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором». Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».

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    24 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым

    Зеленский нагрубил министру финансов США Бессенту после предложения соглашения о полезных ископаемых

    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время переговоров 12 февраля Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых, сообщила британская газета The Financial Times.

    Источники издания сообщили, что Владимир Зеленский был очень зол во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который предложил Украине условия соглашения по полезным ископаемым. Напряжение возросло после предоставления документа, в котором была указана обязанность Украины компенсировать США 500 млрд долларов, передает ТАСС.

    По данным газеты The Financial Times, Зеленский выразил свое недовольство в резкой форме и грубо обошелся с Бессентом, что привело к обострению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, долго не принимая его в Киеве.

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

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    24 февраля 2025, 16:35 • Новости дня
    Турция высказала свою позицию по вступлению Украины в НАТО

    Фидан: Турция не против членства Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая сторона не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Ну, мы не против, если они (Украина. – Прим. ВЗГЛЯД) хотят быть членами НАТО», – сказал Фидан Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что подобную позицию поддерживает президент Турции Тайип Эрдоган.

    Ранее сам Эрдоган заявлял, что Анкара готова принять у себя мирные переговоры по Украине.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    24 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Лавров призвал к «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    Лавров призвал к «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на формировании четкой договоренности о невступлении Украины в НАТО, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости создания «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО, сообщает ТАСС.

    Лавров отметил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным и должно сопровождаться категорическим отказом от вступления Украины в альянс.

    Министр подчеркнул важность публичных заявлений президента США, который неоднократно называл попытки втянуть Украину в НАТО ошибкой. Лавров подчеркнул, что если бы Трамп оставался президентом, он никогда бы не допустил преобладания этой линии, что, по его словам, помогло бы избежать нынешнего кризиса.

    Лавров выразил свою поддержку позиции новой американской администрации, заявив, что подобные заявления способствуют мирному решению текущих геополитических напряжений. По словам Лаврова, принятие четкой договоренности позволит стабилизировать ситуацию и установить долгосрочный мир в регионе.

    Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

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    24 февраля 2025, 06:32 • Новости дня
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России и КНДР
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, сообщило минобороны Австралии. Глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что его страна также вводит дополнительные санкции против 52 лиц и организаций.

    Под санкции Австралии попали 70 лиц и 79 организаций. Отмечается, что «это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года». Они касаются в том числе администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров, а также «лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», передает РИА «Новости».

    Также санкции направлены против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России и «тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру». Австралия запретила «поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг».

    Австралия ввела в общей сложности более 1,4 тыс. санкций против России.

    Глава МИД Новой Зеландии сообщил: «Дополнительные санкции направлены против 52 лиц и организаций». В санкционный список включены 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них компании, связанные с экспортом энергоносителей из России, а также высшие военнослужащие КНДР, якобы оказывавшие помощь России.

    Питерс также сообщил о решении страны внести 3 млн долларов в Целевой фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ для Украины, управляемый Всемирным банком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Лондон в понедельник объявит о самом крупном с начала конфликта на Украине пакете санкций в отношении России. Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Тем временем Вашингтон заявил, что рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров.

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    24 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией

    The Times: Макрон и Стармер договорились уговорить президента США отказаться от переговоров с Россией

    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины, сообщила газета The Times.

    Издание сообщило, что Макрон и Стармер намерены убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по украинскому конфликту. Взамен они предлагают европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем, передает ТАСС.

    Дипломатические источники сообщили, что лидеры Франции и Британии договорились о скоординированных усилиях для влияния на планы Трампа по завершению конфликта на Украине. Макрон планирует посетить Вашингтон в ближайший понедельник, в то время как Стармер отправится в США в четверг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может предложить разместить миротворцев из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    24 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Новый пакет санкций затрагивает российские банки, «теневой флот» и китайские компании, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления перед западными лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», – заявил Стармер.

    Кроме того, британский премьер-министр отметил, что в понедельник обсудит с лидерами Группы семи дополнительные санкции. Они включают новый потолок цен на российскую нефть и рестрикции в отношении «нефтяных гигантов и банков».

    Согласно документам, среди новых лиц, попавших под санкции, значатся замглавы МЧС РФ Денис Попов, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя, директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и основатель S7 Group Владислав Филев.

    Санкции также касаются компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию. Кроме того, ограничения введены против замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко.

    Напомним, ранее ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс», Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой, а также против 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 04:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, подчеркнув, что инициатива «не обязательно» исходила от России.

    Уиткофф считает, что конфликт на Украине не должен был начаться. «Он был спровоцирован. Это не обязательно значит, что его спровоцировали русские», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения на Украине. Кроме того, Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым на следующей неделе.

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