  • Новость часаЭксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    6 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 13:42 • Новости дня

    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»

    Песков сообщил о подготовке диалога между Россией и США по дипломатическим вопросам

    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что целью этих консультаций будет разблокировка работы дипломатических представительств России и США, передает ТАСС.

    Песков также пояснил, что все детали, касающиеся места и времени проведения переговоров, будут предоставлены Министерством иностранных дел России. Он подчеркнул, что конкретная информация и дальнейшие шаги будут сообщаться через МИД.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    Коментарии (85)
    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

    Коментарии (35)
    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 18:26 • Новости дня
    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России

    WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался

    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН с осуждением России, но Киев отказался выполнить требование Вашингтона, сообщила The Washington Post.

    По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.

    Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.

    Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

    В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    Коментарии (13)
    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (25)
    22 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности, пишет The New York Times.

    Издание со ссылкой на документ пишет, что США предъявили Украине требования о передаче половины доходов от добычи природных ископаемых и использования портов, передает РИА «Новости».

    В новой версии соглашения с более жесткими требованиями, которую Киев получил 21 февраля, предлагается закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы в соотношении два к одному: две трети от будущих поступлений от добычи со стороны Украины и треть в виде предоставленного ранее оружия со стороны США. Условия предполагают, что США не будут брать на себя обязательства по инвестициям, и выносят гарантии безопасности Украины за скобки. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда, размер которого США предлагает установить на уровне 500 млрд долларов.

    Обсуждаемое соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Согласно информации, озвученной бывшими и нынешними украинскими чиновниками, такое требование уже фигурировало в предыдущей версии документа. Однако, украинское издание NV заявляет, что требования по доходам от портов не были включены в обсуждаемое соглашение.

    Fox News добавляет, что украинские власти включили свои предложения в документ и передали его американской стороне. При этом украинские источники отмечают, что новый проект более жесткий, чем предыдущий, который в начале февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинская сторона предложила пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций в Украину.

    Ранее Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым.

    Президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

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    23 февраля 2025, 17:14 • Новости дня
    В МИД анонсировали новые переговоры России и США

    Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели

    В МИД анонсировали новые переговоры России и США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Рябков заявил о предстоящих переговорах с Соединенными Штатами по раздражителям в двусторонних отношениях. Встреча запланирована на конец следующей недели и пройдет на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

    «Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях», – отметил Рябков.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

    В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером оценивается как многообещающий.

    Напомним, Песков также заявил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.

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    24 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым

    Зеленский нагрубил министру финансов США Бессенту после предложения соглашения о полезных ископаемых

    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время переговоров 12 февраля Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых, сообщила британская газета The Financial Times.

    Источники издания сообщили, что Владимир Зеленский был очень зол во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который предложил Украине условия соглашения по полезным ископаемым. Напряжение возросло после предоставления документа, в котором была указана обязанность Украины компенсировать США 500 млрд долларов, передает ТАСС.

    По данным газеты The Financial Times, Зеленский выразил свое недовольство в резкой форме и грубо обошелся с Бессентом, что привело к обострению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, долго не принимая его в Киеве.

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

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    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (3)
    24 февраля 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией

    The Times: Макрон и Стармер договорились уговорить президента США отказаться от переговоров с Россией

    Стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер планируют убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по Украине, предложив взамен европейские гарантии безопасности для Украины, сообщила газета The Times.

    Издание сообщило, что Макрон и Стармер намерены убедить президента США отказаться от переговоров с Россией по украинскому конфликту. Взамен они предлагают европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем, передает ТАСС.

    Дипломатические источники сообщили, что лидеры Франции и Британии договорились о скоординированных усилиях для влияния на планы Трампа по завершению конфликта на Украине. Макрон планирует посетить Вашингтон в ближайший понедельник, в то время как Стармер отправится в США в четверг.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа намерена обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер может предложить разместить миротворцев из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

    Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (8)
    21 февраля 2025, 23:44 • Новости дня
    Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские компании могут сотрудничать с американским предпринимателем Илоном Маском в научной сфере после того, как он закончит реформу административных органов США, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин на Форуме будущих технологий посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом продемонстрировал президенту новейшие российские разработки. Среди них была мягкая биосовместимая матрица для предотвращения повреждений коры головного мозга при операциях, которую Зауэрс назвал российским ответом проектам Маска, передает РИА «Новости».

    «Он закончит реформировать административные органы в Штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», – заявил Путин.

    Также Зауэрс представил устройства накопления энергии, которые, по его мнению, могут обеспечить импортозамещение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Эти устройства применимы в робототехнике, космических системах и других областях.

    Зауэрс предложил использовать российские батареи в космических кораблях SpaceX, указав на их большую энерговооруженность.

    Ранее Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

    Также Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Коментарии (0)
    22 февраля 2025, 08:59 • Новости дня
    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки

    Reuters: США отключат Starlink Украине при отказе Зеленского от сделки

    Reuters: США пригрозили отключить Украине Starlink за отказ от сделки
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Александра Юдина

    США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, пишет Reuters.

    По данным издания, США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к Starlink, если Зеленский не подпишет соглашение о критически важных для страны полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    По данным источников, обсуждение этого вопроса произошло на фоне стремления Вашингтона получить доступ к богатым запасам полезных ископаемых на территории Украины.

    «Потеря Starlink была бы сильнейшим ударом для Украины», – отметил источник агентства.

    Система спутникового интернета Starlink считается жизненно важной для украинских вооруженных сил, обеспечивая надежную связь и координацию в условиях конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон. Трамп пригрозил Украине проблемами в случае отказа от сделки по минералам.

    Коментарии (9)
    24 февраля 2025, 04:26 • Новости дня
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    Уиткофф назвал конфликт на Украине спровоцированным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, подчеркнув, что инициатива «не обязательно» исходила от России.

    Уиткофф считает, что конфликт на Украине не должен был начаться. «Он был спровоцирован. Это не обязательно значит, что его спровоцировали русские», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткофф заявил, что американские компании могут вернуться на российский рынок в случае достижения мирного соглашения на Украине. Кроме того, Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым на следующей неделе.

    Коментарии (24)
    22 февраля 2025, 09:39 • Новости дня
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
    @ Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил о шоке от враждебной политики США к России при президентстве Барака Обамы.

    Рамуш-Орта выразил свое возмущение враждебной политикой США в отношении России, начавшейся еще при президентстве Барака Обамы, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что был шокирован тем, как Обама обходился с Россией.

    Президент Восточного Тимора отметил, что враждебное отношение США к России не началось с президентства Джо Байдена.

    По его президента, истоки этого отношения восходят ко времени, когда Обама занимал пост президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

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