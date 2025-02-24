Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»
Песков сообщил о подготовке диалога между Россией и США по дипломатическим вопросам
Переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков отметил, что целью этих консультаций будет разблокировка работы дипломатических представительств России и США, передает ТАСС.
Песков также пояснил, что все детали, касающиеся места и времени проведения переговоров, будут предоставлены Министерством иностранных дел России. Он подчеркнул, что конкретная информация и дальнейшие шаги будут сообщаться через МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.