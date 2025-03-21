Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
Макрон предложил статус миротворцев ООН для военных на Украине
Макрон предложил европейским военным на Украине статус миротворцев ООН
Президент Франции Макрон предложил инициировать миссию ООН для европейских войск на Украине с целью защиты будущего мирного соглашения, сообщает Telegraph.
Президент Франции Эммануэль Макрон активно рассматривает возможность организации миротворческой миссии ООН для европейских войск на Украине, пишет Telegraph.
Французский лидер обсуждает создание «коалиции желающих» из стран НАТО и ЕС, чтобы сформировать миротворческие силы для защиты будущего мирного соглашения на Украине под эгидой ООН. На саммите Европейского совета Макрон поднял эту тему с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Премьер-министр Британии Кир Стармер также участвует в этих усилиях, смещая акцент на воздушную и морскую поддержку Украины.
ВВС Британии ведут переговоры об участии своих истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями «коалиции желающих». Эта инициатива направлена на создание группы из 37 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, западные страны не согласятся на условия мирного урегулирования, если иностранный контингент будет создавать «факты на земле».
Как писала газета ВЗГЛЯД, французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС и стремится объединить союзников для поддержки Украины, что может привести его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, который настаивает на прекращении поставок оружия.
Париж начал активно распространять мифы о «российской угрозе» на фоне усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.
Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.