Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Макрон, занятый внутренними кризисами, возвращается в центр внимания на фоне геополитических маневров президента США, передает Bloomberg.

Макрон стремится объединить европейские страны для поддержки Украины, что ставит его на курс столкновения с Трампом, который предлагает прекратить поставки оружия Киеву в обмен на новую бизнес-кооперацию с Россией.

Как указывает Bloomberg, в то время как французский лидер проводит встречи с военными и министрами обороны из более чем тридцати стран, инициатива по поддержке Украины набирает популярность среди европейских лидеров.

Издание пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют задействовать европейские армии, а также представителей Содружества и азиатских стран для поддержки Киева после достижения перемирия. Планируется, что страны предоставят финансирование, войска, авиацию или морские силы.

Французский президент считает, что личные связи важны для Трампа, и пытается найти аргументы, которые привлекут его внимание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

Группа Chanteurs anonymes во Франции сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.