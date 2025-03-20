Песня «Макрон, на фронт» появилась во Франции

Tекст: Антон Антонов

Песня исполняется женским голосом на французском языке и длится почти четыре минуты. Видеоряд песни состоит из сгенерированных искусственным интеллектом изображений Макрона в гимнастерке. В песне критикуются заявления Макрона о военной поддержке Украины и его призывы отправить туда «миротворцев», передает РИА «Новости».

«Макрон делает громкие заявления, сидя в тепле Елисейского дворца. Он посылает миллиарды, подписывает соглашения, но на фронте он никогда не был», – говорится в одном из куплетов. Авторы песни подчеркивают, что солдаты гибнут, а президент «аплодирует», находясь далеко в своем кабинете.

Припев композиции содержит прямой призыв к Макрону: «Макрон – на фронт! На передовую. Кончай свои разговоры, бери винтовку! Макрон – на фронт, за свою демократию. Погляди, верна ли твоя теория на поле битвы». Песня уже набрала более 125 тыс. просмотров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта. Прошлой весной он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».