Tекст: Ольга Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа и Лондона направить совместную группу военных специалистов на Украину для проработки формата подготовки вооруженных сил этой страны. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Париже после саммита, посвященного вопросам Украины, передает ТАСС.

Макрон отметил, что французско-британская команда будет направлена на Украину в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что этот шаг согласован с премьер-министром Великобритании и получил мандат от глав генштабов обеих стран.

По словам президента Франции, предстоящее сотрудничество будет осуществляться в тесной координации с украинской стороной. Основной задачей отправленной группы станет определение формата, в котором украинская армия будет функционировать в будущем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.